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Türkiye genelinde 2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı

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Türkiye genelinde 2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde 2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını, 400 bin bağımsız bölümün dönüşümüne devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Özhaseki, Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin 12. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bütün afetlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Özhaseki, ülkeyi, deprem başta olmak üzere bütün afetlere karşı hazır hale getirmekte kararlı olduklarını belirtti. Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemiz genelinde, 2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümüne devam ediyoruz. Bugüne kadar Bakanlık olarak kentsel dönüşüm projelerine 480 milyar lira değerinde kaynak sağladık. Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, iklim dostu şehirlerini vatandaşlarımızla el ele vererek inşa etmekte kararlıyız."

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