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Toyota Corolla 315.000 TL Birden İndirime Girdi!

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Toyota Corolla 315.000 TL Birden İndirime Girdi!
Aralık ayında Toyota'nın sunduğu bu özel fırsatla 100.000 TL kredi desteği alan müşteriler, 621.850 TL'lik peşin ödemeyle Toyota Proace City Cargo'ya sahip oluyorlar. Bu kampanya, sıfır araç hayali kuranları ekonomik ve pratik bir çözüme kavuşturuyor. Toyota'nın Aralık ayındaki bu avantajlı teklifini kaçırmayın!

Aralık ayı, sıfır kilometre araç hayali kuranlar için büyük bir avantaj sunuyor. Firmalar, yıl sonu stoklarını boşaltmak adına cazip teklifler sunarak müşterileri cezbetmeye çalışıyor. Toyota, Aralık ayında sunduğu özel kampanya ile dikkat çekiyor.

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Sıfır Kilometre Araçlarda Farklı Kriter, Daha Uygun Fiyatlar

Sıfır kilometre araç almak isteyenler genellikle yüksek fiyatlarla karşılaşabilirler. Ancak araç kriterleri değiştiğinde, özellikle hafif ticari araç tercih edildiğinde, fiyatlar oldukça makul seviyelere düşebilir. Kampanyalı indirimlerle birleştiğinde ise sürpriz fiyatlarla karşılaşmak mümkün.

Toyota Proace City Cargo: En Uygun Fiyatlı Seçenek!

Toyota, sıfır araç almak isteyenlere özel bir fırsat sunuyor. Toyota Proace City Cargo modeli, Aralık ayında 771.850 TL olarak belirlenen fiyatıyla dikkat çekiyor. Ancak firma, bu özel dönemde 50.000 TL'lik indirim uygulayarak aracın fiyatını 721.850 TL'ye çekiyor. Üstelik, müşterilere özel bir kredi desteği de sunuluyor.

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Özel Kredi Desteği ile Toyota Avantajı

Peşin ödeme konusunda sıkıntı yaşayan müşteriler için sunulan kredi desteği oldukça cazip. 12 ay vadeli ve faizsiz olarak sağlanan 100.000 TL kredi desteği, araç sahibi olmayı düşünenleri cezbetmeye yetiyor. Toyota, müşterilerine sadece araç değil, aynı zamanda finansal konfor da sunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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