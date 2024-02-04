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TEB'den Şubat Ayına ÖzeL Faizsiz 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar

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TEB'den Şubat Ayına ÖzeL Faizsiz 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar
TEB'in avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatlarıyla tanışın! Yüzde 2.79 faiz oranıyla 50 bin TL'ye kadar nakit desteği alın. 36 ay vade seçeneği ve düşük aylık ödemelerle finansal rahatlığınızı sağlayın. TEB ile uygun tahsis ücreti ve toplam geri ödeme avantajlarıyla hayallerinize bir adım daha yaklaşın!

Son zamanlarda kamu bankalarında faiz oranlarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Ziraat Bankası, yüzde 4.24; Halkbank, yüzde 4.09; Vakıfbank ise yüzde 3.89 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi veriyor. Ancak, özel bankalarda faiz oranları genellikle yüzde 5'e kadar çıkarken, TEB 2024 yılının en düşük faizli ihtiyaç kredisini sunarak birinci sıraya yerleşti.

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TEB: Yüzde 2.79 Faiz Oranıyla Özel İhtiyaç Kredisi

TEB, düşük faizli ihtiyaç kredisini müşterilerine özel olarak yüzde 2.79'a çekerek şu anda en avantajlı faiz oranını sunan banka konumunda. Bu özel faiz oranından faydalanmak isteyen müşteriler, başvurularını yapabilir ve yeni müşteri başvurularıyla birlikte kredi çekme talepleri artmış durumda.

TEB'in Sunduğu 2.509 TL Geri Ödemeli İhtiyaç Kredisi

TEB, 50 bin TL nakit desteği almak isteyen müşteriler için yüzde 2.79 faiz oranı sunuyor. 36 aya kadar vade seçeneği bulunan bu kredi için aylık ödeme miktarı 2.509,39 TL olarak belirlenmiştir. Toplam geri ödeme tutarı ise diğer bankalara kıyasla oldukça düşük bir rakam olan 90.625,54 TL'ye denk gelmektedir. Ayrıca, tahsis ücreti de sadece 287 TL olarak uygulanmaktadır.

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TEB'in sunduğu düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatlarıyla, müşteriler hem uygun ödeme koşullarından yararlanabilir hem de finansal ihtiyaçlarını karşılamak adına avantajlı bir seçenek elde edebilirler. Bu kampanyadan yararlanmak için TEB şubelerine başvuruda bulunabilir veya online başvuru platformunu kullanabilirsiniz. Unutmayın, TEB ile finansal geleceğinizi şekillendirin!

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