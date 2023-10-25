Otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki düzenleme Ocak 2024'e ertelendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde bugünden itibaren yapılan düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelendiğini bildirdi.