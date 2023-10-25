Otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki düzenleme Ocak 2024'e ertelendi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde bugünden itibaren yapılan düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelendiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir."
Kaynak:
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