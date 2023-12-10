O İnternet Fiyatlarına Yeni Yılda Yüzde Yüz Zam!

İnternet kullanıcılarının dikkatine! İki yıllık ya da 18 aylık internet taahhüt süresi bitenler, yeni dönemde fiyat şoklarıyla karşılaşmak yerine avantajlı tekliflerle tanışacaklar. İşte, güncellenen fiyatlandırmalar ve hız seçenekleri ile ilgili detaylar.

1. Hız ve Fiyat Dengesi

Eski taahhüt süresi biten bir kullanıcı, 35 Mbps hızında interneti tercih ederse, yeni dönemde sadece 349 TL ödeyecek. İkinci yıl ise fatura sadece 410 TL olacak. Ancak, aynı kullanıcı 100 Mbps hıza geçiş yaparsa, bu sefer indirimli fiyatla sadece 485 TL'yi gözden çıkarması gerekecek.

2. Fiber İnternet Seçenekleri

Taahhütsüz fiber internet kullanıcıları da unutulmadı. 1000 Mbps'ye kadar olan fiber internet, sadece 1400 TL'ye kadar çıkıyor. Diğer yandan, 12 Mbps'ye kadar olan fiber internetin fiyatı ise sadece 585 TL.

Hanelerin İnternet Harcamaları ve Şikayet Durumu

2022 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması'na göre, Türkiye genelinde hanelerin tüketim amaçlı harcamaları içinde haberleşme yüzde 3.1 pay alıyor. Ancak, haberleşme harcamaları sağlık ve eğitim harcamalarını geride bırakarak önemli bir paya sahip.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye genelindeki haneler yılda ortalama 5 bin 500 TL civarında bütçe ayırıyor. Ancak, bu harcamalarla ilgili yaşanan sorunlar da göz ardı edilemez. Sadece ev internetindeki fiyat artışlarına ilişkin Şikâyetvar sitesinde 6 bin civarı şikâyet bulunmakta. Genel evde internet sorunlarına ilişkin şikâyet sayısı ise 83 bini aşmış durumda.

Çoğu şikâyet, taahhüt dönemi bitiminde uygulanan yüzde 300'ü aşan fiyat artışlarına odaklanıyor.

3. Eski Kullanıcılara Adil Çözüm

Bir kullanıcı, yazdığı şikâyette, "Ev interneti için bedeli yüzde 300’ü aşan bir zam uygulandı. Yeni kullanıcılara daha uygun tarifeler sunulurken biz eski kullanıcılara uygulanan bu akıl almaz zam uygulaması hiç adil değil" diyerek isyanını dile getirdi.

Yeni dönemde, eski kullanıcıları da düşünen çözümlerle, daha adil ve uygun fiyatlarla internetin tadını çıkarmak artık mümkün.