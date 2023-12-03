O 3 Mutfak Tüpü Markasına Sessiz Sedasız Rekor Zam! Bu Zam Mutfakları Üzecek
Tüp fiyatları, 2023 yılına girişimizle birlikte artan en önemli temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Bu zam süreci, birçok vatandaşın geçim mücadelesini daha da zorlaştırdı.
Mutfakta Yemek Pişirmek: Hayal mi Gerçek mi?
Tüp fiyatlarındaki artışlar, temel gıda ürünlerine yapılan zamlarla birleştiğinde, mutfakta yemek pişirmek adeta bir hayal haline geldi. Bu zorlu süreç, Aralık ayının gelmesiyle birlikte tüp fiyatlarında değişikliklere yol açtı. İşte Aralık ayı itibarıyla güncellenen tüp fiyatları ve son durum...
Aygaz Güncel Tüpgaz Fiyatları
Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü:
- Yeni Fiyat: 113,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü:
- Yeni Fiyat: 585,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü:
- Yeni Fiyat: 585,00 Türk Lirası
İpragaz Güncel Tüpgaz Fiyatları
İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü:
- Yeni Fiyat: 110,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg Ev Tüpü:
- Yeni Fiyat: 560,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg Ticari Tüp:
- Yeni Fiyat: 1127,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü:
- Yeni Fiyat: 2101,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg Propan Tüp:
- Yeni Fiyat: 2254,00 Türk Lirası
Bizim Gaz Güncel Tüpgaz Fiyatları
Bizim Gaz 2 kg Gri Piknik Tüpü:
- Yeni Fiyat: 110,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 12 kg Ev Tüpü:
- Yeni Fiyat: 560,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 24 kg Ticari Tüp:
- Yeni Fiyat: 1127,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45 kg Sanayi Tüpü:
- Yeni Fiyat: 2101,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45 kg Propan Tüp:
- Yeni Fiyat: 2245,00 Türk Lirası
Bu güncellemelerle birlikte, tüketicilerin tüp fiyatlarındaki değişikliklere dikkat etmeleri ve buna göre planlama yapmaları önemlidir.