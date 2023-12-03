O 3 Mutfak Tüpü Markasına Sessiz Sedasız Rekor Zam! Bu Zam Mutfakları Üzecek

Tüp fiyatları, 2023 yılına girişimizle birlikte artan en önemli temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Bu zam süreci, birçok vatandaşın geçim mücadelesini daha da zorlaştırdı.

Mutfakta Yemek Pişirmek: Hayal mi Gerçek mi?

Tüp fiyatlarındaki artışlar, temel gıda ürünlerine yapılan zamlarla birleştiğinde, mutfakta yemek pişirmek adeta bir hayal haline geldi. Bu zorlu süreç, Aralık ayının gelmesiyle birlikte tüp fiyatlarında değişikliklere yol açtı. İşte Aralık ayı itibarıyla güncellenen tüp fiyatları ve son durum...

Aygaz Güncel Tüpgaz Fiyatları

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: Yeni Fiyat: 113,00 Türk Lirası Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: Yeni Fiyat: 585,00 Türk Lirası Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: Yeni Fiyat: 585,00 Türk Lirası

İpragaz Güncel Tüpgaz Fiyatları

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: Yeni Fiyat: 110,00 Türk Lirası İpragaz 12 kg Ev Tüpü: Yeni Fiyat: 560,00 Türk Lirası İpragaz 24 kg Ticari Tüp: Yeni Fiyat: 1127,00 Türk Lirası İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: Yeni Fiyat: 2101,00 Türk Lirası İpragaz 45 kg Propan Tüp: Yeni Fiyat: 2254,00 Türk Lirası





Bizim Gaz Güncel Tüpgaz Fiyatları

Bizim Gaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: Yeni Fiyat: 110,00 Türk Lirası Bizim Gaz 12 kg Ev Tüpü: Yeni Fiyat: 560,00 Türk Lirası Bizim Gaz 24 kg Ticari Tüp: Yeni Fiyat: 1127,00 Türk Lirası Bizim Gaz 45 kg Sanayi Tüpü: Yeni Fiyat: 2101,00 Türk Lirası Bizim Gaz 45 kg Propan Tüp: Yeni Fiyat: 2245,00 Türk Lirası

Bu güncellemelerle birlikte, tüketicilerin tüp fiyatlarındaki değişikliklere dikkat etmeleri ve buna göre planlama yapmaları önemlidir.