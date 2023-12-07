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Motorine Gelen İndirimle Birlikte Akaryakıt Fiyatları Yeniden Şekilleniyor

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Motorine Gelen İndirimle Birlikte Akaryakıt Fiyatları Yeniden Şekilleniyor
Petrol fiyatlarının düşüşü, motorin kullanıcılarına sevindirici bir indirim getirdi! Bugün litre başına 1,34 TL'lik azalma yaşandı ve yarından itibaren beklenen 88 kuruşluk bir indirim daha var. Araç sahipleri, yakıt maliyetlerindeki düşüşle tasarruf sağlarken, 7 Aralık 2023 itibariyle İstanbul'da benzin 34,10 TL, motorin 35,78 TL. Bu indirimler, sürücülere ekonomik avantaj sunuyor!

Petrol fiyatlarının 80 doların altına inmesi, beklenenin ötesinde bir gelişmeye neden oldu. OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki artan arzın etkisiyle petrol fiyatları 73 dolara kadar geriledi. Bu durum, motorin fiyatlarına olumlu bir yansıma sağladı.

Motorine Yapılan İndirimle Litre Başına 1,34 TL Tasarruf Sağlayın!

Bugün itibariyle litre başına 1,34 TL'lik bir indirimle motorin kullanıcılarına müjdeli haber geldi. Bu indirim, sürücülere cüzdanlarını rahatlatma fırsatı sunuyor.

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Gelecek İndirim Beklentisi

Bugün gerçekleşen indirimin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere, motorine bir indirim daha bekleniyor. Tahminlere göre, litre başına 88 kuruşluk bu ek indirim, yakıt maliyetlerindeki düşüşü daha da artıracak.

7 Aralık 2023 Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

  • Benzin: 34,10 TL
  • Motorin: 35,78 TL
  • LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL

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Ankara

  • Motorin fiyatı: 39,34 TL
  • Benzin fiyatı: 30,75 TL
  • LPG fiyatı: 16,29 TL

İzmir

  • Motorin fiyatı: 39,33 TL
  • Benzin fiyatı: 31,85 TL
  • LPG fiyatı: 16,00 TL

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu gelişmeler, sürücüler için olumlu bir dönem başlatıyor. Yakıt maliyetlerindeki düşüş, hem bireysel hem de ticari araç sahiplerine ekonomik bir avantaj sağlıyor. Motorin fiyatlarındaki indirimlerin devam etmesi, araç kullanıcılarının yakıt masraflarını kontrol etmelerine yardımcı olacak gibi görünüyor.

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