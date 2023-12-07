Motorine Gelen İndirimle Birlikte Akaryakıt Fiyatları Yeniden Şekilleniyor

Petrol fiyatlarının 80 doların altına inmesi, beklenenin ötesinde bir gelişmeye neden oldu. OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki artan arzın etkisiyle petrol fiyatları 73 dolara kadar geriledi. Bu durum, motorin fiyatlarına olumlu bir yansıma sağladı.

Motorine Yapılan İndirimle Litre Başına 1,34 TL Tasarruf Sağlayın!

Bugün itibariyle litre başına 1,34 TL'lik bir indirimle motorin kullanıcılarına müjdeli haber geldi. Bu indirim, sürücülere cüzdanlarını rahatlatma fırsatı sunuyor.

Gelecek İndirim Beklentisi

Bugün gerçekleşen indirimin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere, motorine bir indirim daha bekleniyor. Tahminlere göre, litre başına 88 kuruşluk bu ek indirim, yakıt maliyetlerindeki düşüşü daha da artıracak.

7 Aralık 2023 Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

Benzin: 34,10 TL

Motorin: 35,78 TL

LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL





Ankara

Motorin fiyatı: 39,34 TL

Benzin fiyatı: 30,75 TL

LPG fiyatı: 16,29 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 39,33 TL

Benzin fiyatı: 31,85 TL

LPG fiyatı: 16,00 TL

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu gelişmeler, sürücüler için olumlu bir dönem başlatıyor. Yakıt maliyetlerindeki düşüş, hem bireysel hem de ticari araç sahiplerine ekonomik bir avantaj sağlıyor. Motorin fiyatlarındaki indirimlerin devam etmesi, araç kullanıcılarının yakıt masraflarını kontrol etmelerine yardımcı olacak gibi görünüyor.