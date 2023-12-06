Migros'ta Yıl Sonu İndirimleriyla Uyandık: İşte En İyi Fırsatlar!

Zincir marketlerin indirim şöleni devam ediyor ve yılın son kampanyalarıyla birlikte müşterilerini sevindiriyor. Migros, 'Aldım bitti', 'Çoklu indirim', 'Bitiriyoruz' gibi büyük kampanyalarla binlerce üründe indirim rüzgarı estiriyor. İşte, bu dev kampanyalara dair detaylar!

Migros'ta Bir Hafta Boyunca Sürecek Kampanyalar

Migros, bazı kampanyalarını bir günle sınırlamayarak müşterilerine daha uzun süreli fırsatlar sunuyor. İndirimli ürünler bir hafta boyunca Migros raflarında yerini alacak. İşte, kaçırılmayacak kampanyalardan bazıları!

Kahvaltıdan Temel İhtiyaçlara, Her Şey İndirimde!

Migros, kampanyalarıyla sadece belirli ürün gruplarını değil, geniş bir yelpazede ürünleri kapsıyor. Kahvaltı çeşitlerinden sebze-meyve, bakliyat türlerine, ayçiçek yağından kıymanın lezzetine, tavuktan bebek mamalarına kadar birçok üründe dev indirimlere imza atıyor.

MİGROS'TA İNDİRİME GİREN BAZI ÜRÜNLER

Tahsildaroğlu Taze Tam Yağlı Çeçil Peyniri: Yalnızca 64,90 TL!

Tahsildaroğlu Taze Tam Yağlı Dil Peyniri: Sadece 64,90 TL!

Erşan Vakumlu Kangal Sucuk 250 G: Kaçırılmayacak Fiyat: 119 TL!

Rinso Toz Çamaşır Deterjanı: Sadece 158,90 TL!

Solo Akıllı Seçim Dev Havlu: Fırsat Fiyatıyla Yalnızca 54,90 TL!

Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü/Tableti 60: Şimdi Sadece 238,90 TL!

Eker Efsane Yoğurt 1250 G: Fırsatı Kaçırmayın, Yalnızca 53,95 TL!

Kuzu Sotelik Et Kg: Lezzetin Adresi: 479 TL!

Uzman Kasap Misket Köfte 400 G: Sadece 124,90 TL!

Yer Fıstığı Kg: Kaçırılmayacak Fiyat: 79,90 TL!

Banvit Piliç Bonfile Kg: Şimdi Sadece 154,90 TL!

Doğu Karadeniz Kivisi Kg: Taze ve Uygun Fiyatla Yalnızca 34,90 TL!

Sleepy Islak Havlu: Temizliğin Güvencesi, Fırsat Fiyatıyla 25,90 TL!





Migros'un dev kampanyalarından yararlanmak için hemen şimdi en yakın şubeye uğrayın ve indirimli alışverişin keyfini çıkarın! Unutmayın, bu fırsatlar bir hafta boyunca devam edecek.