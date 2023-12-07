  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Migros Marketlerde Kırmızı Etin Kilosuna 65 TL İndirim! Kampanya 2 Gün Sürecek

Migros Marketlerde Kırmızı Etin Kilosuna 65 TL İndirim! Kampanya 2 Gün Sürecek

Yayınlanma:
Migros Marketlerde Kırmızı Etin Kilosuna 65 TL İndirim! Kampanya 2 Gün Sürecek
Et fiyatlarındaki yükseliş ve kuzu karkas fiyatlarındaki artış, üretim maliyetlerindeki artış ve kış aylarındaki kuzu kıtlığından kaynaklanıyor. Besiciler, dana ve tavuk etine yönelmeyi öneriyor. Şalgam, kısa süreli zam beklentisiyle vatandaşlara alternatif protein kaynaklarına yönelmelerini tavsiye ediyor.

Son zamanlarda, üretim maliyetlerindeki sürekli artış ve piyasada yaşanan kıtlık, kırmızı et fiyatlarını sürekli olarak yükseltmektedir. Özellikle kış aylarında kuzu doğumlarının azalması, bazı besicilerin kuzu kesiminden kaçınmasına neden olarak, kuzu karkas fiyatlarını 245 lira ile 290 lira arasına çıkarmıştır.

2023/09/30/migros.jpg

Besicilerin Gözünden Kuzu ve Sakatat

Besiciler, üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekiyor. Gelen karkas etin fiyatındaki yükseliş, serbest piyasanın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şu ana kadar büyükbaş danaya ciddi bir zam gelmemiş olsa da, küçükbaş hayvan üretiminde sıkıntı yaşanıyor. Kış aylarında her yıl olduğu gibi, 3 aylık kuzu kıtlığı meydana geliyor ve kuzu karkas fiyatları 245 liradan 290 liraya kadar çıkıyor. Ancak, kuzu fiyatlarının doğumlar başladığında düşmesi bekleniyor. Ayrıca, malın kıtlığından dolayı sakatat fiyatları da etkileniyor.

2023/09/30/migross.jpg

Alternatifler: Dana ve Tavuk Etine Yönelmek

Kocaeli Kasaplar Celepler Besiciler Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam, önümüzdeki hafta içinde dana etine yeni bir zam gelmesini beklediklerini belirtiyor. Tavuk etinde önemli bir değişiklik olmamakla birlikte, dana kıyması 360-390 TL arasında satılıyor. Dana kuşbaşı ise 380-400 TL civarında. Kıyma ve kuşbaşına önümüzdeki hafta içinde 10-20 TL arasında bir zam gelmesi muhtemeldir. Ancak, bu zamlar mevsimlik ve geçici olacaktır. Şalgam, halka, bu ara dönemde dana ve tavuk eti tüketmelerini öneriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Çoklu Doğum Yardımı: Ailelere Sunulan Destekler ve Başvuru Şartları
Çoklu Doğum Yardımı: Ailelere Sunulan Destekler ve Başvuru Şartları
Motorine Gelen İndirimle Birlikte Akaryakıt Fiyatları Yeniden Şekilleniyor
Motorine Gelen İndirimle Birlikte Akaryakıt Fiyatları Yeniden Şekilleniyor
Ayçiçek Yağı Fiyatları O Markette Yüzde 60 İndirime Girdi! Kampanya 4 Gün Sürecek
Ayçiçek Yağı Fiyatları O Markette Yüzde 60 İndirime Girdi! Kampanya 4 Gün Sürecek
Emekli Maaşlarına ve O Sosyal Yardım Ödemelerine Sessiz Sedasız Yüzde 60 Zam! İşte Detaylar...
Emekli Maaşlarına ve O Sosyal Yardım Ödemelerine Sessiz Sedasız Yüzde 60 Zam! İşte Detaylar...
Akbank Aralık Ayı Nakit İhtiyacınıza Hızır Gibi Yetişiyor! 50.000 TL Faizsiz Yılbaşı Kredisi
Akbank Aralık Ayı Nakit İhtiyacınıza Hızır Gibi Yetişiyor! 50.000 TL Faizsiz Yılbaşı Kredisi
Migros'ta Yıl Sonu İndirimleriyla Uyandık: İşte En İyi Fırsatlar!
Migros'ta Yıl Sonu İndirimleriyla Uyandık: İşte En İyi Fırsatlar!
Doğlazgaz Faturasını Alıp PTT'ye Giden Herkese Yüzde 60 İndirim! Başvuru Şartları ve Detaylar
Doğlazgaz Faturasını Alıp PTT'ye Giden Herkese Yüzde 60 İndirim! Başvuru Şartları ve Detaylar