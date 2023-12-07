Migros Marketlerde Kırmızı Etin Kilosuna 65 TL İndirim! Kampanya 2 Gün Sürecek

Son zamanlarda, üretim maliyetlerindeki sürekli artış ve piyasada yaşanan kıtlık, kırmızı et fiyatlarını sürekli olarak yükseltmektedir. Özellikle kış aylarında kuzu doğumlarının azalması, bazı besicilerin kuzu kesiminden kaçınmasına neden olarak, kuzu karkas fiyatlarını 245 lira ile 290 lira arasına çıkarmıştır.





Besicilerin Gözünden Kuzu ve Sakatat

Besiciler, üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekiyor. Gelen karkas etin fiyatındaki yükseliş, serbest piyasanın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şu ana kadar büyükbaş danaya ciddi bir zam gelmemiş olsa da, küçükbaş hayvan üretiminde sıkıntı yaşanıyor. Kış aylarında her yıl olduğu gibi, 3 aylık kuzu kıtlığı meydana geliyor ve kuzu karkas fiyatları 245 liradan 290 liraya kadar çıkıyor. Ancak, kuzu fiyatlarının doğumlar başladığında düşmesi bekleniyor. Ayrıca, malın kıtlığından dolayı sakatat fiyatları da etkileniyor.

Alternatifler: Dana ve Tavuk Etine Yönelmek

Kocaeli Kasaplar Celepler Besiciler Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam, önümüzdeki hafta içinde dana etine yeni bir zam gelmesini beklediklerini belirtiyor. Tavuk etinde önemli bir değişiklik olmamakla birlikte, dana kıyması 360-390 TL arasında satılıyor. Dana kuşbaşı ise 380-400 TL civarında. Kıyma ve kuşbaşına önümüzdeki hafta içinde 10-20 TL arasında bir zam gelmesi muhtemeldir. Ancak, bu zamlar mevsimlik ve geçici olacaktır. Şalgam, halka, bu ara dönemde dana ve tavuk eti tüketmelerini öneriyor.