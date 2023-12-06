Meteoroloji Uzmanlarından O İllere SMS ile Kar Uyarısı! O Gün Her Yer Beyaza Bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Hava Durumu Bölge Bölge

Marmara Bölgesi

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği belirtiliyor. Özellikle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara Bölgesi Detayları

Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güneybatısı ve bölge genelinin yağmur ve sağanak, batısında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra etkili olacak. Bölgenin doğusunda ise bu sabah saatlerinde sis ve pus hadiseleri görülebilir.

İl İl Hava Durumu

Bursa : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Edirne : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak.





Ege Bölgesi

Ege bölgesinde parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi Detayları

Afyonkarahisar : Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Denizli : Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İzmir : Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.