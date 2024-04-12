Meteoroloji Uyarıyor: Hafta Boyunca Türkiye Genelinde Hava Durumu Değişiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, hafta boyunca Türkiye genelinde çeşitli hava olayları bekleniyor. İşte, bu haftanın hava durumuyla ilgili detaylı bilgiler:

İç ve Doğu Kesimlerde Bulutlu ve Yağışlı Hava Etkisi

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt hariç) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle dağlık bölgelerde çığ tehlikesine dikkat edilmelidir.

Sıcaklık Değişiklikleri

Doğu kesimlerde hava sıcaklığının 2-4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar Durumu

Genel olarak kuzey ve doğu yönlerden hafif rüzgarlar esecek. Ancak, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarlar bekleniyor.

Uyarılar ve Önlemler

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Gaziantep çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır.

Çığ Tehlikesi ve Kar Erimesi Uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar esmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bölgesel Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçişler yaşanacak. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçişlerin ardından iç kesimlerde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batının yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağışlar görülebilir.

Şehirlerin Hava Durumu Tahminleri

Bölge ve şehir bazında hava durumu tahminleri şu şekildedir:

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. A.Karahisar, Denizli, İzmir, Manisa: Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Adana, Antalya, Hatay, Mersin: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya: Parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu geçişlerin ardından yerel yağışlar yaşanabilir.

Parçalı ve az bulutlu geçişlerin ardından yerel yağışlar yaşanabilir. Amasya, Samsun, Tokat, Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya, Van: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Meteoroloji uyarılarını dikkate alarak, hava durumuna göre gerekli önlemleri almayı unutmayın!