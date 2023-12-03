  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden O İllere Sarı ve Kırmızı Kodlu Uyarı Peş Peşe Geçildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden O İllere Sarı ve Kırmızı Kodlu Uyarı Peş Peşe Geçildi!

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden O İllere Sarı ve Kırmızı Kodlu Uyarı Peş Peşe Geçildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış bekleniyor. Batı kesimlerdeki yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşecek. İstanbul'da 20 dereceden 11 dereceye inmesi öngörülüyor. Halkın dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önemli.

Batı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde ise sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak.

2023/09/15/yagmur.jpg

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler

Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yağışın yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis görülebilir.

Sıcaklıklar Hissedilir Derecede Düşecek

Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarın yağış ve kuzeyli rüzgarların etkisiyle birlikte Trakya başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde 6 ila 15 derece azalacak.

2023/09/15/yagmurrrr.jpg

5 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İstanbul'da Hava Durumu

İstanbul'da bugün 20 derece olan sıcaklık, yarın 11 dereceye kadar düşecek. İstanbullular, hava durumuna dikkat ederek tedbir almalı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Emeklilere Ocak 2024 Maaş Zam Oranı Netlik Kazandı! En Düşük Emekli Maaşı 16.000 TL Oluyor
Emeklilere Ocak 2024 Maaş Zam Oranı Netlik Kazandı! En Düşük Emekli Maaşı 16.000 TL Oluyor
O 3 Mutfak Tüpü Markasına Sessiz Sedasız Rekor Zam! Bu Zam Mutfakları Üzecek
O 3 Mutfak Tüpü Markasına Sessiz Sedasız Rekor Zam! Bu Zam Mutfakları Üzecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emeklilere Bombayı Patlattı! 5000 TL Ek Ödeme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emeklilere Bombayı Patlattı! 5000 TL Ek Ödeme
Hükümetten O Sosyal Yardım Paralarına Yüzde Yüz Zam! İşte Detaylar...
Hükümetten O Sosyal Yardım Paralarına Yüzde Yüz Zam! İşte Detaylar...
O 4 Bankadan 50.000 TL'ye Kadar Faizsiz Nakit İhtiyacı Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
O 4 Bankadan 50.000 TL'ye Kadar Faizsiz Nakit İhtiyacı Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankasından O Şartı Yerine Getirenlere 150.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankasından O Şartı Yerine Getirenlere 150.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Devletten Sosyal Yardım Ödemelerine Ara Zam Müjdesi! Ödemeler Bu Ay Yüzde 50 Zamlı Olarak Hesaplara Yatacak
Devletten Sosyal Yardım Ödemelerine Ara Zam Müjdesi! Ödemeler Bu Ay Yüzde 50 Zamlı Olarak Hesaplara Yatacak