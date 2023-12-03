Meteoroloji Genel Müdürlüğünden O İllere Sarı ve Kırmızı Kodlu Uyarı Peş Peşe Geçildi!

Batı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde ise sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler

Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yağışın yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis görülebilir.

Sıcaklıklar Hissedilir Derecede Düşecek

Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarın yağış ve kuzeyli rüzgarların etkisiyle birlikte Trakya başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde 6 ila 15 derece azalacak.

5 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İstanbul'da Hava Durumu

İstanbul'da bugün 20 derece olan sıcaklık, yarın 11 dereceye kadar düşecek. İstanbullular, hava durumuna dikkat ederek tedbir almalı.