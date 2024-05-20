Mersin Valisinin Sesi Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Beğeni Topladı!

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte halkla bir araya geldi

Mersin Toroslar Ayva Gediği Tabiat Ormanında yapılan doğa yürüyüşüne katıldı. Gençlere birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

Mersin İl Milli Eğitim bünyesinde Müzik öğretmenlerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisine dahil olarak Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'da eşlik etti. Mersin Valisi katılımcıların beğenisini aldı. Böyle bir etkinlikte var olarak sanatın ve sanatçının da yanında olduğunu ve her zaman için desteklediğini dile getirdi.