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Lütfü Savaş'tan adaylık kararı

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Lütfü Savaş'tan adaylık kararı
Dün deprem anması sırasında yurttaşlar tarafından protesto edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'tan açıklama... Savaş, "Korkmayacağım, silmeyeceğim ve yılmayacağım" diyerek, adaylığının devam ettiğini vurguladı.

Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın 31 Mart'ta yeniden aday göstermesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dün deprem anması sırasında yurttaşlar tarafından protesto edilen Lütfü Savaş bugün açıklama yaptı.

Lütfü Savaş, adaylıktan çekilmeyeceğini de vurguladı. Savaş, "Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız" dedi. Savaş'ın açıklamaları şöyle:

KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ

- Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım.

- Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı.

- Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı... Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor; burada da alınmalıydı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı ile ilgili, "Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir" demişti.

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