Kızılay’ın Gazze’deki Aşevi Yeniden Yemek Çıkarmaya Başladı

Kaynakların tükenme noktasına geldiği Gazze’de Türk Kızılay, yardım çalışmalarına yereldeki personelleri ve gönüllüleriyle devam ediyor. Gazze içerisinden temin edilen gıda malzemelerini Filistin Kızılayı iş birliğiyle İsrail saldırılarının mağdur ettiği Gazze halkına ulaştıran Türk Kızılay, çatışmaların artmasıyla hizmet veremez hale gelen mevcut aşevini de tekrar faaliyete geçirdi. Türk Kızılay’ın Gazze içindeki aşeviyle her gün 500 aile için sıcak yemek desteği veriliyor.

Gazze içindeki yerel personeliyle savaş mağduru sivillere gıda desteği veren Türk Kızılay, yardımların Mısır’ın Refah Sınır Kapısından geçişi için de temaslarına devam ediyor. Türkiye’den gönderilecek uçaklarla bölgeye acil sağlık malzemesi ve jeneratör desteği de sağlayacak olan Türk Kızılay, Gazze içindeki sivillerin artan ihtiyacını hem Mısır’a ulaştırdığı insani yardım malzemeleriyle hem de bölgeden temin edeceği malzemelerle karşılayacak.