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Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

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Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da gerçekleştirilen Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında elebaşlarının da olduğu 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütlerinin hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi bir bir kafese girecek." ifadelerini kullandı.

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