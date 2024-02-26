İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

Karakeçili istifa mesajına "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" notunu düştü.