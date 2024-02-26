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İYİ Parti'de bir istifa daha

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İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, istifa açıklamasında tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımladığı İYİ Parti lideri Akşener için "En iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmektedir" dedi...

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

Karakeçili istifa mesajına "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" notunu düştü.

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