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İstanbul'da Filistin Davasına Destek Mitingi

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İstanbul'da Filistin Davasına Destek Mitingi
28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un kalbi Atatürk Havalimanı'nda atacak. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ve tüm gözlerin çevrildiği bu özel etkinlik "Büyük Filistin Mitingi" olacak.

28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un kalbi Atatürk Havalimanı'nda atacak. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ve tüm gözlerin çevrildiği bu özel etkinlik "Büyük Filistin Mitingi" olacak.

İsrail'in Eylemlerine Karşı Gösteri

Bu özel mitingin asıl amacı, İsrail'in eylemlerine dikkat çekmek ve "özgür Filistin" davasına destek vermek olarak belirlenmiştir. İstanbul İl Başkanlığı, bu özel günde, mitingin bu iki temel amacı doğrultusunda düzenleneceğini açıkladı.

Mitinge katılacak olan isimler arasında birçok ünlü siyasetçi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da mitinge katılması bekleniyor.

Mitingin Geniş Katılımı

Bu özel etkinlikte sadece siyasi isimler değil, medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından da birçok önemli isim yer alacak. Miting, hem ulusal hem de uluslararası medya kuruluşları için açık olacak. İstanbul İl Başkanlığı, Atatürk Havalimanı'ndaki bu dev etkinliğe İstanbul'dan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden milyonlarca vatandaşın katılımını beklediğini de duyurdu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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