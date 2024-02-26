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İŞKUR'dan yeni iş ilanları, KPSS şartı yok, İlanlar açıldı

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İŞKUR'dan yeni iş ilanları, KPSS şartı yok, İlanlar açıldı
İş arayanlar için İŞKUR'dan büyük fırsat yeni iş ilanları yayınlandı. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işçi alımı yapılacak.Antalya, Adıyaman, Bolu, İstanbul, Manisa, Giresun...

İş arayanlar için İŞKUR'dan büyük fırsat yeni iş ilanları yayınlandı. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işçi alımı yapılacak.Antalya, Adıyaman, Bolu, İstanbul, Manisa, Giresun...

İŞÇİ ALIMLARI HANGİ İLLERDE OLACAK?

TYP işçi alımları, Antalya, Adıyaman, Bolu, İstanbul, Karaman, Bayburt, Bitlis, Manisa ve Giresun illerinde gerçekleştirilecek. Diğer iller için ise işçi alımı ilanlarının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

Kaymakamlık ve okullara 585 işçi alımı yapılacak! KPSS şartı yok - Resim : 3

Kaymakamlık ve okullara 585 işçi alımı yapılacak! KPSS şartı yok - Resim : 4

Kaymakamlık ve okullara 585 işçi alımı yapılacak! KPSS şartı yok - Resim : 5

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

TYP personel alımı başvuruları internet üzerinden yapılmaya başlandı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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