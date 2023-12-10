İş Bankasından Yılbaşına Özel 7.500 TL İkramiye! Başvuru Şartları ve Detaylar

İş Bankası, emeklileri sevindirecek müjdeli bir haberle geliyor! Türkiye İş Bankası, emekli promosyon ücretlerinde rekor rakamlar açıklamış ve şimdi de hafta sonu ATM’den emekliye 7500 TL’ye varan ödeme yapacak. İşte detaylar!

Yüksek Emekli Promosyonuyla Göz Kamaştırıyor!

Türkiye İş Bankası, emeklilere sunduğu yüksek promosyon fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Aralık ayı emekli promosyon ücretlerini artıran banka, şimdi de 7/24 ödeme kolaylığı ve hafta sonu sürprizi ile emeklilerin yüzünü güldürüyor. İş Bankası, rakiplerine göre daha yüksek promosyon rakamları sunuyor ve hafta sonu ATM’den emekliye destek oluyor.

İş Bankası Emekli Promosyon Miktarı Arttı!

Emekli müşterilere odaklanan Türkiye İş Bankası, Aralık ayının son sürprizini duyurdu. Promosyon ücretlerine yapılan zamla birlikte, İş Bankası emeklilere anında 7.500 TL’lik nakit destek sağlıyor. İŞCEP uygulaması üzerinden yapılan başvurulara özel olarak hafta sonu da devam eden ödemeler, emeklilere maddi destek sağlamaya devam edecek.

En Yüksek Emekli Promosyonu İş Bankası'nda!

Türkiye İş Bankası, en yüksek emekli promosyonu fırsatlarıyla öne çıkıyor. Sadece 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında sunulan bu destek, emeklilere önemli avantajlar sağlıyor. Başvuruların devam ettiği kampanya kapsamında, emekli maaşı aralığına göre 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca, banka emeklilere özel kredi fırsatları da sunarak farkını ortaya koyuyor.

Düşük Faizli Emekli Kredisi İş Bankası'ndan

Aralık ayı kampanyalarını takip eden emekliler için İş Bankası tarafından düşük faizli emekli kredisi kampanyası başlatıldı. 3 yıllık taahhüt sözleşmesi gerektiren bu kampanyada, emeklilere 3 yıl vadeli 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. En uygun faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen emekliler, şubelere gitmeden mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. İş Bankası, emeklilere sağladığı finansal desteklerle adından sıkça söz ettiriyor.