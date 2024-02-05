İş Bankası Müşterilerine Özel Kampanya: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz İşlemler!

İş Bankası, müşterilerine sunduğu avantajlarla yine öne çıkıyor. Banka, başlattığı yeni kampanya ile müşteri olacaklara çeşitli fırsatlar sunuyor. İşCep üzerinden başvuru yaparak İş Bankası müşterisi olan kişiler, 1 yıl boyunca ücretsiz işlem yapma ayrıcalığına sahip olacaklar.

İş Bankası Kampanya Detayları

İşCep'in "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası'na katılan bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşteriler, bir dizi avantajdan yararlanabilecekler. İşte kampanyanın detayları:

Ücretsiz EFT/Havale İşlemleri

İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve Havale işlemlerinden faydalanabilecekler. Bu avantaj, finansal işlemleri ücretsiz gerçekleştirmek isteyen müşterilere büyük kolaylık sağlıyor.

İstisna Kapsamı

Kampanyadan yararlanacak müşteriler arasında İşCep'ten İş Bankası'na geçiş yapanlar bulunmaktadır. İstisna, İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlar için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Maksimum İşlem Tutarı

Kampanya kapsamında yapılan işlemler, tek seferde en fazla 50.000 TL'yi kapsayacaktır. Bu sınırlama, kampanyadan faydalanan müşterilerin büyük çaplı işlemler yapmalarını sağlayacak.

İstisna Kapsamı Dışındaki Durumlar

Mesai dışı FAST işlemleri, tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri ve mesai dışı ve geç saatlerde gerçekleştirilen EFT/FAST, EFT saatleri dışında yapılan EFT, cebe havale, çoklu ve talimatlı para transferi ile K.K.T.C Şubelerinin dahil olduğu para transferi işlemleri istisna kapsamı dışındadır.

İstisna Tanımlamaları

İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olanlar, istisna tanımlamalarını takiben 7 iş günü içerisinde kampanyadan yararlanmaya başlayacaklardır.

Geçerli İşlem Kanalları

Kampanya, İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için geçerlidir. Müşteriler, bu kanalları kullanarak avantajlı kampanyadan kolayca faydalanabilecekler.

İş Bankası, müşterilerine sunduğu bu özel kampanya ile finansal işlemlerde kolaylık ve avantaj sağlıyor. İşCep üzerinden hemen başvuru yaparak, birçok ayrıcalıktan yararlanmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Unutmayın, kampanya detayları için İş Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.