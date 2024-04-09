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İŞ Bankası Emekleri Bayramda Sevindiriyor! Emekli Promosyonuna Rekor Zam Yaptı!

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İŞ Bankası Emekleri Bayramda Sevindiriyor! Emekli Promosyonuna Rekor Zam Yaptı!
İş Bankası, SGK emeklilerine özel! Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyın, 12.000 TL'ye varan nakit promosyonu kaçırmayın! Kolay başvuru için hemen tıklayın veya şubeye uğrayın.

SGK emeklilerine müjde! İş Bankası, 28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında ilk emekli maaşı ödemeleri için veya mevcut emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.

SGK Emeklilerine Özel Promosyonun Avantajları

Emekliler için bu promosyon birçok avantaj sunuyor:

1. Ücretsiz Maximum Kart ve Ek Kartlar

Artık Maximum Kart ve ek kartlarınızı ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bu sayede alışverişlerinizde ekstra avantajlar elde edebilirsiniz.

2. Çeşitli Ayrıcalıklar ve Avantajlar

İş Bankası, SGK emeklilerine özel olarak bir dizi ayrıcalık ve avantaj sunmaktadır. Bu avantajlar arasında faizsiz kredilerden indirimli bankacılık ürünlerine kadar birçok seçenek bulunmaktadır.

3. Emekli Maaşına Kolay Erişim

İş Bankası ile emekli maaşınızı taşıdığınızda, maaşınıza kolayca erişebilirsiniz. İş Bankası'nın geniş şube ağı ve kullanıcı dostu internet bankacılığı platformu sayesinde emekli maaşınıza her zaman ve her yerden ulaşabilirsiniz.

4. Kolay Başvuru İmkanı

Bu özel promosyondan faydalanmak için yapmanız gereken çok basit! Emekli maaşınızı İş Bankası'na taşımak ve 28 Mart ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasında başvuruda bulunmak yeterli. Başvurularınızı internet bankacılığı üzerinden veya en yakın İş Bankası şubesine giderek gerçekleştirebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi ve Başvuru İçin

Daha fazla bilgi edinmek veya başvuru yapmak için İş Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: İş Bankası internet sitesi. Ayrıca, müşteri hizmetlerini arayarak da destek alabilirsiniz: 444 2 444. Bu fırsatı kaçırmayın, hemen başvurun ve SGK emeklilerine özel avantajlardan yararlanmaya başlayın!

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