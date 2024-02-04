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Hükümetten Öğretmen Maaşlarına Kök Zam Müjdesi! En Düşük Öğretmen Maaşı 28.770 TL

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Hükümetten Öğretmen Maaşlarına Kök Zam Müjdesi! En Düşük Öğretmen Maaşı 28.770 TL
Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul'un liderliğinde, öğretmen maaş adaleti ve kamu emekçilerinin talepleri öne çıkıyor. Kurul, en düşük eğitim emekçisi maaşının 45 bin TL olması, emekli maaşlarına 8 bin 77 TL ek ödeme yapılması gerektiğini vurguluyor. Adaletli işe alım ve yükselme süreçleri de talep ediliyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı, öğretmen maaşlarının adil bir düzenleme gerektirdiğini vurguluyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en yüksek ekonomik iyileştirmelerin tüm eğitim emekçilerine yansıtılması hedefleniyor. Bu bağlamda, en düşük eğitim ve bilim emekçisi maaşı, en az 45 bin TL olmalıdır. Emekli maaşları da göz ardı edilmemeli, en düşük emekli maaşı en az 15 bin TL olarak belirlenmeli ve buna ek olarak emekli maaşlarına 8 bin 77 TL ek ödeme yapılmalıdır. Bu ek ödeme, çalışan emekçilere de yansıtılmalıdır.

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Kamu Emekçilerinin İstekleri ve Zorlukları

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, kamu emekçilerinin ve özellikle eğitim emekçilerinin taleplerine dikkat çekiyor. Kiraların ve toplu taşıma giderlerinin artışı nedeniyle, kamu emekçilerinin barınma ve ulaşım haklarına odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Güvenceli istihdam ve gelecek için talep edilen konular arasında bulunuyor.

Adaletli İşe Alım ve Yükselme Süreçleri

Kurul'a göre, işe alımda ve görevde yükselmede adil bir sistem benimsenmelidir. Mülakat yerine sınav başarısı ve liyakat esas alınmalıdır. Arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle ayrımcılığın son bulması gerekmektedir. Sağlıklı bir sendikal mücadele için demokratik, katılımcı ve grevli toplu sözleşme hakkı için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Enflasyonla mücadele edilmeli, hayat pahalılığı azaltılmalıdır. Eğitim emekçileri enflasyon karşısında ezilmemelidir.

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