  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Hükümetten O Sosyal Yardım Paralarına Yüzde Yüz Zam! İşte Detaylar...

Hükümetten O Sosyal Yardım Paralarına Yüzde Yüz Zam! İşte Detaylar...

Yayınlanma:
Hükümetten O Sosyal Yardım Paralarına Yüzde Yüz Zam! İşte Detaylar...
Hükümet müjdeyi sabah saatlerinde verdi işte detaylar ve başvuru şartları...

Son dönemdeki ekonomik zorluklar, özellikle emeklileri ve 65 yaş üstü vatandaşları derinden etkilerken devlet, bu kesime yönelik destek miktarını artırdı.

2023/09/13/para-3.jpg

DEVLET DESTEĞİ: MAAŞA BAĞLANACAK 3.490 TL HER AY PTT'DEN

Artık çalışmakta zorlanan ve 65 yaşını geçmiş bireylere devlet, belirli şartları karşılamaları durumunda her ay düzenli bir maaş ödemesi yapacak. Bu destek, 65 yaş maaşı olarak bilinen yaşlılık aylığı olarak adlandırılıyor. Ocak 2024 döneminde geçerli olacak zam öncesi, her ay 3.490 TL düzenli olarak hesaplara yatırılacak. Henüz başvuru yapmayanlar için detaylar ise şu şekilde:

65 YAŞ MAAŞI ALMAK İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

65 yaş aylığı, belirli kriterlere uyan kişilere verilmektedir. Bu kriterlere sahip olmak için şu şartları taşımanız gerekiyor:

2023/09/15/para13-001.jpg

65 yaşını doldurmuş olmak,

Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz bir kişinizin olmaması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir veya aylık almıyor olmak,

Nafaka alıyor olmamak veya almanın mümkün olmaması,

Mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla belirlenmiş sürekli bir gelire sahip olmamak,

2023/09/15/para14-002.jpg

Muhtaçlığınızı İl veya İlçe Vakıf Mütevelli Heyetlerinden alacağınız belgelerle kanıtlamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

65 yaş maaşı başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler şunlardır:

Başvuru Formu: Aylık istek dilekçesi ve mal bildirim belgesini içeren form, başvuru sahibi tarafından doldurulup imzalanacaktır.

Muhtaçlık Belgesi: İkametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, yetkililer tarafından doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.

2023/09/15/para5-001.jpg

Vasilik Kararı (Eğer Gerekli İse): Aylık talebinin vasi tarafından yapılması durumunda mahkemeden alınmış vasilik kararı gereklidir.

2023 YILINDA 65 YAŞ MAAŞI NE KADAR?

Belirtilen şartları taşıyan kişilere, banka hesabı bulunması durumunda ödemeler bu hesaplara yapılırken, hesapları olmayanlar için ödemeler PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Temmuz ayında yapılan zammın ardından 2023 yılında 65 yaş maaşı, aylık 3.490 TL olarak ödenmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
O 4 Bankadan 50.000 TL'ye Kadar Faizsiz Nakit İhtiyacı Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
O 4 Bankadan 50.000 TL'ye Kadar Faizsiz Nakit İhtiyacı Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankasından O Şartı Yerine Getirenlere 150.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankasından O Şartı Yerine Getirenlere 150.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Devletten Sosyal Yardım Ödemelerine Ara Zam Müjdesi! Ödemeler Bu Ay Yüzde 50 Zamlı Olarak Hesaplara Yatacak
Devletten Sosyal Yardım Ödemelerine Ara Zam Müjdesi! Ödemeler Bu Ay Yüzde 50 Zamlı Olarak Hesaplara Yatacak
Ziraat Bankasından Emeklilere Aralık Ayında Rekor Promosyon Fiyatı! İşte Detaylar...
Ziraat Bankasından Emeklilere Aralık Ayında Rekor Promosyon Fiyatı! İşte Detaylar...
Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine 12 TL İndirim!
Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine 12 TL İndirim!
Toyota Corolla 315.000 TL Birden İndirime Girdi!
Toyota Corolla 315.000 TL Birden İndirime Girdi!
Can Gürzap hayatını kaybetti
Can Gürzap hayatını kaybetti