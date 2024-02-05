Halkbank'tan Faizsiz 22.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar

Halkbank, emekli yurttaşları memnun edecek özel bir promosyon paketini başlattı. Bu paket, emeklilere maaş promosyonuyla birlikte ek kredi fırsatları sunarak dikkat çekiyor. Halk Bankası'na maaşlarını taşıyan emeklilere yüksek tutarda promosyon ödemesi yapılmaktadır ve bu ödemeler kredi ile birleştirildiğinde toplamda 22 bin TL'yi bulmaktadır.

Halkbank Emekli Maaşı Promosyonu Detayları

Halkbank'ın emekli promosyonları için belirlenen ödeme tarifesi şu şekildedir:

Emekli maaşı 3500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 3000 TL promosyon,

Emekli maaşı 3500-7500 TL aralığındaki vatandaşlara 3500 TL promosyon,

Emekli maaşı 7500 TL-10.000 TL aralığındaki vatandaşlara 4500 TL promosyon,

Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olan vatandaşlara 5000 TL promosyon.

Halkbank'tan Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi Fırsatı

Halkbank, emekli maaşı promosyonuyla birlikte emekli müşterilere özel ihtiyaç kredisi imkanı da sunmaktadır. Banka, emekli müşterilere özel olarak aylık yüzde 3.89 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu kapsamda, 36 ay vade seçeneği ile 17 bin TL'lik ihtiyaç kredisi kullanma olanağı sağlanmaktadır.

Promosyon ve İhtiyaç Kredisi Kombinasyonu

Halkbank'ın sunduğu avantajlardan biri de promosyon ve ihtiyaç kredisi kombinasyonudur. Standart paketin yanı sıra, emekli müşterilere özel 5000 TL'lik promosyon ödemeleri gerçekleştirildikten sonra, 17.000 TL'lik ihtiyaç kredisi de verilmektedir. Bu sayede emeklilerin banka hesaplarına yatan toplam tutar 22 bin TL'ye ulaşmaktadır.

Halkbank'ın duyurduğu bu kampanya, emeklilere önemli finansal avantajlar sunmaktadır. Halkbank emekli promosyonu ve ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylı bilgilere resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.