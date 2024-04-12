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Garanti BBVA ile Bayram Alışverişleri Şenleniyor! 1000 TL ve Üstü Alışverişlerde 400 TL İndirim 350 Money Puan Hediye!

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Garanti BBVA ile Bayram Alışverişleri Şenleniyor! 1000 TL ve Üstü Alışverişlerde 400 TL İndirim 350 Money Puan Hediye!
Garanti BBVA'nın Nisan 2024 kampanyasıyla alışveriş keyfi yaşayın! Mobil uygulamayı indirin, promosyon kodunu kullanarak 400 TL indirim ve 350 TL Money Bonus kazanın. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin!

Garanti BBVA, müşterilerine sunacağı çeşitli fırsatları duyurmak için resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamda, 8 Mart'ta başlayan ve 14 Nisan'a kadar devam edecek olan kampanya ile ilgili detayları açıkladı. Müşteriler, bu kampanya sayesinde çeşitli indirimler ve bonuslar kazanma fırsatı elde edecekler.

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Garanti BBVA İndirim ve Bonus Kampanyası Detayları

Garanti BBVA'nın duyurduğu kampanyaya göre, 8 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip "müşteri olmak istiyorum" adımını takip ederek ilk defa Garanti BBVA müşterisi olan ve MIGROS24 promosyon kodunu uygulamaya giren bireysel müşteriler kampanyadan yararlanabilecekler. Kampanyaya katılmak için belirli koşulları sağlayan müşteriler, Migros Sanal Market’te yapacakları 400 TL ve üzeri alışverişlerde 400 TL indirim kazanacaklar. Ayrıca, 400 TL'lik indirime ek olarak Money Bonus kredi kartı başvurusu yapılması ve başvuruların onaylanması durumunda yeni onaylanan Money Bonus kredi kartları ile Migros Sanal Market sekmesinden tek seferde yapılacak 350 TL ve üzeri ilk harcamada 350 Money Bonus kazanacaklar.

Garanti BBVA Nisan 2024 Güncel Kampanyaları

14 Nisan'a kadar devam edecek olan indirim ve Money Bonus kampanyasının yanı sıra, Garanti BBVA müşterileri ve yeni müşteri olacak kişiler nisan ayının ortalarında farklı sektörlerde gerçekleşecek alışverişler neticesinde sunulacak olan indirimleri ve bonusları merak ediyorlar. Bu kapsamda, Garanti BBVA’nın güncel fırsatlarına erişmek ve ayrıntılı bilgi edinmek isteyen kişiler Garanti BBVA’nın resmi internet sitesinde bulunan kampanyalar sayfasını ziyaret edebilirler.

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