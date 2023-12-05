Garanti Bankasın'dan Emeklilere 25.000 TL Ek Ödeme Seçeneği! Başvuru Şartları ve Detaylar

2018 yılından bu yana emekli olan vatandaşlara yönelik en kapsamlı promosyon fırsatlarını sunan Garanti Bankası, yeni bir kampanya ile emeklilere destek olma kararı aldı. Bu kampanya dahilinde, emeklilerin maaşlarını Garanti Bankası'nda almaları halinde, 10.000 TL'nin altında maaş alanlara özel promosyon ödemeleri yapılmaktadır.

10.000 TL Promosyon Kampanyası Detayları

Emeklilere özel bu kampanya kapsamında Garanti Bankası, farklı maaş aralıkları için özel promosyonlar sunmaktadır:

3.500 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 4.500 TL promosyon,

7.500 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 5.250 TL promosyon,

10.000 TL’ye kadar maaş alan emeklilere ise 7.500 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, bu özel kampanya çerçevesinde Garanti Bankası, emeklilere 1.000 TL ek bonus ödemesi de sunmaktadır. Bonus avantajından yararlanmak isteyen emekliler için ise aylık 500 TL kredi kartı kullanımı şartı aranacaktır. Bu koşulu sağlayan emeklilere, 1.000 TL hediye bonusu sağlanacaktır. Ödemeleri almak için tek yapmanız gereken, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden banka müşterisi adımlarını tamamlamaktır.





Düşük Faizli Emekli Kredisi İmkanı

Yüksek promosyon ve bonus avantajının yanı sıra, Garanti Bankası düşük faizli emekli kredisi seçeneği sunmaktadır. Emekliler, 10.000 TL'den başlayan tutarları 36 ay vadeyle kullanabilecekler. Bu kapsamlı kampanya ile Garanti Bankası, emekli vatandaşlara maaşlarını daha kazançlı bir şekilde değerlendirmeleri için önemli bir fırsat sunmaktadır. Finansal anlamda destekleyici bir yaklaşımla, emeklilerin yaşamlarını daha konforlu hale getirmeyi hedeflemektedir.