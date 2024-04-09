Emeklilere Büyük Darbe! Bakan Şimşek Emeklilere "Zam Yok" Dedi!

Seçim sonrası Türkiye'nin ekonomik geleceği merakla bekleniyor. İktidarın ekonomide kemer sıkma politikasına yöneleceği öngörülüyor.

Ekonomide Yeni Dönem: AKP'nin Vizyonu ve Hazine Politikaları

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası ekonomik durumu AKP yöneticileri ve bakanlarla gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirdi.

Kamu Harcamalarında Sıkı Tedbirler: Bütçe Dışı Ödenekler Kesiliyor

Şimşek'in ifadelerine göre, kamu kurumlarına artık bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Bütçe sınırları dahilinde hareket edilmesi ve kurumların öngörülen bütçe miktarlarını aşmaması gerekiyor. Ek ödenek taleplerinin ise kabul edilmeyeceği vurgulanıyor.

Emeklilere Yönelik Politika Değerlendirmesi

Şimşek'in emeklilerle ilgili değerlendirmeleri de dikkat çekiyor. Yeni bir adım atılmamasının nedeni olarak, yüksek faizle dış borçlanmanın gelecek nesilleri riske atacağı belirtiliyor. Bu riskin önlenmesi için ek önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor.