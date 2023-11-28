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Emekli Maaşlarına Zam Oranı Netlik Kazandı! Emekli Maaşlarına Yüzde 70 Zam Kapıda

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Emekli Maaşlarına Zam Oranı Netlik Kazandı! Emekli Maaşlarına Yüzde 70 Zam Kapıda
Türkiye'de emekli maaşlarındaki kök sorunları ele alan makalede, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un öngörüleri vurgulanıyor. Emeklilere yapılacak yüzde 40'lık zam önerisi ve en düşük emekli maaşının artışıyla ilgili çözüm yolları detaylı bir şekilde inceleniyor. Kök maaş sorununa seyyanen zam önerisi de dikkat çekiyor.

Türkiye'de emekli vatandaşlar, gelirlerinin enflasyon karşısında erimesi nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyorlar. Hükümet, en düşük emekli maaşı sistemini kullanarak emeklileri desteklemeye çalışsa da, bu sistem kök maaş sorununu beraberinde getiriyor. Temmuz ayında uygulanan yüzde 25'lik zamına rağmen, 5 milyon emeklinin maaşı bir kuruş bile artmadı.

Emekli Maaşlarında Beklenen Yüzde 40'lık Artış

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı zammının ne kadar olabileceğini hesaplamış ve kök maaş sorununu aşmanın yollarını açıklamıştır.

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Yüzde 40 Zam Önerisi

Erdursun, enflasyon farkı maaş zamlarının büyük ihtimalle SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 40 olarak verileceğini belirtti. Ancak, bu oranın en az olduğunu ve refah payı gibi ek artışların olabileceğini ekledi. Yüzde 40'lık zam, tüm emekli aylıklarını etkileyecek ancak kök maaş sorunu devam edecektir. Bu durumu çözmek için en düşük emekli maaşında güncelleme yapılması gerekecektir.

En Düşük Emekli Maaşı Artışı

Özgür Erdursun'a göre, en düşük emekli maaşı Ocak ayından itibaren 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükselecek. Ayrıca, emeklilerin kök maaşlarına yüzde 40 oranında maaş zammı yapılacaktır. Ancak, bu zammın ardından maaşları hala 10.000 TL'nin altında olan emeklilere Hazine desteği ile tamamlama yapılacaktır.

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Kök Maaş Sorunu ve Seyyanen Zam Çözümü

Erdursun, kök maaş sorununa değinerek, en düşük emekli maaşına yapılan zamın, daha önce yüksek prim ödemiş emeklileri mağdur ettiğini belirtti. Bu durumu çözmek için önerdiği çözüm ise oldukça basitti. Tüm emeklilere, örneğin, 8.000 TL seyyanen zam yapılması ve ardından yüzde 40 maaş zammı uygulanmasıydı. Bu sayede düşük ve yüksek prim ödeyen emekliler arasındaki fark korunabilir ve kimse mağdur olmaz. Bu sistemi Devlet Bahçeli daha önce önermiş olsa da henüz gerçekleşmemiştir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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