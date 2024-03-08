DSP'den Adaylık Açıklayan Fikret İmamoğlu, Mezitli İlçesi İçin Vizyonunu Paylaştı

Mersin'in Mezitli ilçesinde yerel seçimler için adaylar belirginleşmeye başladı. DSP'den adaylık açıklayan Fikret İmamoğlu, Mezitli Belediye Başkanlığı için vizyonunu açıkladı ve halka hitap etti.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, Mezitli'nin geleceğini şekillendirmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak için aday olduğunu belirtti. DSP'nin demokratik bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yöneteceklerini ve her vatandaşın katılımını önemsediklerini vurguladı.

Mezitli'nin temel ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştirdiklerini söyleyen İmamoğlu, altyapı sorunlarından, yeşil alanların artırılmasına kadar birçok konuda çalışma yapacaklarını ifade etti. Ayrıca gençlerin ve kadınların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını teşvik edeceklerini belirtti.

DSP'den adaylık açıklamasıyla Mezitli'de siyasi dinamizmin arttığını belirten İmamoğlu, seçim sürecinde halkın desteğini alarak hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

Mezitli halkı, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, adayların vaatlerini dikkatlice değerlendirerek kararlarını verecek.