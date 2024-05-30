DSP Genel Başkanı Aksakal, Büyük Ortadoğu Projesinin Kirli Planları Gün Yüzüne Çıkmaya Devam Ediyor.

Aksakal, İsrail'in ABD destekli Gazze katliamı ve soykırımının devam ettiği bir ortamda, Suriye'nin kuzeyinde işgal edilen bölgedeki terör örgütlerinin üniter devlet yapısına sahip seçim hazırlığı yaptığına dikkat çekti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Büyük Ortadoğu Projesi ve İsrail Saldırılarını gündeme getirdi.

Aksakal şunları söyledi;

Büyük Ortadoğu Projesinin planlanan etapları sırasıyla hayata geçiriliyor.

Bir taraftan İsrail’in ABD destekli Gazze katliamı ve soykırımı devam ederken diğer taraftan da Suriye’nin kuzeyinde işgal edilen bölgedeki terör örgütleri bir oldu ile üniter devlet yapısına sahip seçim hazırlığı yapıyor.

Bu strateji PKK’nın ve elbette ABD’nin ileriye dönük sinsi planının bir parçasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında İsrail için söylediği “Bu terör devleti, eğer durdurulmazsa ‘vadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek” tespiti, gecikmeli de olsa Demokratik Sol Parti olarak bizim yıllardır dikkat çektiğimiz öngörümüzün teyididir.

En az bunun kadar büyük bir tehlikeyi daha görmeliyiz. Gazze’de yaşanan mezalimden etkilenenlerin Türkiye’ye sığınmacı olarak kabul edilmesi halinde ise bugüne kadar yaşadığımız Suriye’li ve Afgan sığınmacılar sendromunun kat be kat fazlası yaşanacaktır.