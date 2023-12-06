  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Dolar Sessiz Sedasız Beklenmedik Bir Anda Dibi Gördü! 6 Aralık 2023 Güncel Dolar Fiyatı

Dolar Sessiz Sedasız Beklenmedik Bir Anda Dibi Gördü! 6 Aralık 2023 Güncel Dolar Fiyatı

Yayınlanma:
Dolar Sessiz Sedasız Beklenmedik Bir Anda Dibi Gördü! 6 Aralık 2023 Güncel Dolar Fiyatı
Dolar kuru tarihi zirveye ulaştı, tahvil talebi rekor kırdı. Hazine, iki ihalede 22 milyar 40,5 milyon TL sattı. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki güncel durumu merak ediyor. Dolar/TL alış 28.8799 TL, satış 28.8948 TL. Euro alış 31.1941 TL, satış 31.2690 TL. İngiliz Sterlini alış 36.4303 TL, satış 36.5222 TL. İsviçre Frankı alış 33.0167 TL, satış 33.0700 TL.

Dolar kuru tarihi zirvesine ulaştı ve şu an beklemede. Yatırımcılar, döviz fiyatlarındaki yatay seyrin nedenini anlamaya çalışıyor. Dolar neden yükselmiyor? Dolar, Euro, İsviçre Frangı, Sterlin ve diğer döviz kurlarının 6 Aralık Çarşamba günündeki güncel durumunu inceleyelim.

Rekor Talep: Hazine Tahvil İhalesi

Hazine, iki tahvil ihalesinde toplamda 22 milyar 40,5 milyon TL satış gerçekleştirdi. Tahvillere rekor talep geldi. Kurumsal yatırımcılar, enflasyonun düşeceğine olan inançlarından dolayı tahvil almaya yöneliyor. Bu talebin bir kısmı da yabancı yatırımcılardan geliyor. Sıcak para girişi, Merkez Bankası rezervlerini güçlendiriyor ve dolar kurundaki yükselişi frenliyor. Dolar/TL'de yaşanan yükselişin durmasındaki temel sebep olarak bu faktör gösteriliyor. Ekonomistler, dolar kurunda uzun bir süre boyunca büyük bir hareket beklemiyor.

2023/10/11/dolar-001.jpg

Döviz Kurları: Güncel Durum

  • Dolar/TL Kuru:

    • Alış Fiyatı: 28.8799 TL
    • Satış Fiyatı: 28.8948 TL

  • Euro:

    • Alış Fiyatı: 31.1941 TL
    • Satış Fiyatı: 31.2690 TL

  • İngiliz Sterlini:

    • Alış Fiyatı: 36.4303 TL
    • Satış Fiyatı: 36.5222 TL

  • İsviçre Frankı:

    • Alış Fiyatı: 33.0167 TL
    • Satış Fiyatı: 33.0700 TL

2023/10/11/dolar.jpg

Güncel Döviz Kurları ve Ekonomik Gelişmeler

Döviz kurları, hem iç hem de dış faktörlerle etkilenir. Hazine tahvil ihalesindeki rekor talep, kurumsal ve yabancı yatırımcıların ekonomik görünüme güven duyduklarını gösteriyor. Bu durum, dolar kuru üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

Ekonomik analizler, dolar kurundaki mevcut yatay seyrin bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Ancak, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler yakından takip edilmelidir, çünkü bu faktörler döviz kurlarını etkileyebilir.

Döviz kurları, finansal piyasalarda önemli bir rol oynar ve yatırımcılar için büyük bir ilgi konusudur. Hazine tahvil ihalesindeki rekor talep, ekonomik güvenin bir yansımasıdır. Ancak, piyasaların dinamikleri sürekli değişir, bu nedenle yatırımcılar, döviz kurlarındaki güncellemeleri düzenli olarak takip etmelidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Doğlazgaz Faturasını Alıp PTT'ye Giden Herkese Yüzde 60 İndirim! Başvuru Şartları ve Detaylar
Doğlazgaz Faturasını Alıp PTT'ye Giden Herkese Yüzde 60 İndirim! Başvuru Şartları ve Detaylar
Oturduğunuz Yerden 5724'e SMS Gönder Sende O Bankanın 100.000 TL Faizsiz Nakit Kredisinden Faydalan! İşte Detaylar...
Oturduğunuz Yerden 5724'e SMS Gönder Sende O Bankanın 100.000 TL Faizsiz Nakit Kredisinden Faydalan! İşte Detaylar...
Akaryakıt Fiyatlarına Sabah Saatlerinde Okkalı İndirim Sessiz Sedasız Tabelalara Yansıdı!
Akaryakıt Fiyatlarına Sabah Saatlerinde Okkalı İndirim Sessiz Sedasız Tabelalara Yansıdı!
Akbankt'tan Emeklilere Yılbaşına Özel 55.000 TL Faizsiz Nakit Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Akbankt'tan Emeklilere Yılbaşına Özel 55.000 TL Faizsiz Nakit Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Meteoroloji Uzmanlarından O İllere SMS ile Kar Uyarısı! O Gün Her Yer Beyaza Bürünecek
Meteoroloji Uzmanlarından O İllere SMS ile Kar Uyarısı! O Gün Her Yer Beyaza Bürünecek
Garanti Bankasın'dan Emeklilere 25.000 TL Ek Ödeme Seçeneği! Başvuru Şartları ve Detaylar
Garanti Bankasın'dan Emeklilere 25.000 TL Ek Ödeme Seçeneği! Başvuru Şartları ve Detaylar
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme