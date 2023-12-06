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Doğlazgaz Faturasını Alıp PTT'ye Giden Herkese Yüzde 60 İndirim! Başvuru Şartları ve Detaylar

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Doğlazgaz Faturasını Alıp PTT'ye Giden Herkese Yüzde 60 İndirim! Başvuru Şartları ve Detaylar
BOTAŞ'ın doğalgaz tarifelerindeki güncelleme ile Nisan 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi ücretsiz! Konut ve sanayi aboneleri için fiyatlar korundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu destek süresini açıkladı. Ekonomik avantajlarla dolu bu karar, vatandaşlara maliyeti azaltma ve enflasyona karşı güçlenme imkanı sunuyor.

BOTAŞ, doğalgaz tarifelerinde önemli bir revizyona gitme kararı aldı ve bu değişiklikle Nisan 2024 tarihine kadar olan dönemde 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi ücretsiz olacak.

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Tarife Değişiklikleri

BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada, konut ve sanayi abonelerini ilgilendiren tarifelerde aralık ayında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. Konut aboneleri için 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 4.080 TL olarak korunurken, sanayi aboneleri için kademe 1'de 8.549 TL, kademe 2'de ise 11.374 TL olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğalgaz Tüketim Desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada, 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketim desteğinin süresinin Nisan 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bu kararla birlikte, 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi ücretsiz olacak.

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Ekonomik Destek ve Maliyet Avantajları

Bu önemli kararın, vatandaşlar için ekonomik bir destek sağlayacağı vurgulandı. Özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, alınan bu kararın maliyetleri azaltması ve hayat pahalılığı ile mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor.

Doğalgaz tüketimindeki bu güncellemeler, BOTAŞ'ın kullanıcılarına sağladığı avantajlarla ekonomik bir nefes alma fırsatı sunuyor. Yapılan düzenlemeler, hem konut sahiplerini hem de sanayi abonelerini kapsayarak enerji maliyetlerini kontrol altına almaya yardımcı olacak. Bu sayede, doğalgaz kullanıcıları hem tasarruf sağlayacak hem de ekonomik olarak daha güvenli bir geleceğe adım atacaklar.

Kaynak:Haber Kaynağı

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