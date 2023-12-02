  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Devletten Sosyal Yardım Ödemelerine Ara Zam Müjdesi! Ödemeler Bu Ay Yüzde 50 Zamlı Olarak Hesaplara Yatacak

Devletten Sosyal Yardım Ödemelerine Ara Zam Müjdesi! Ödemeler Bu Ay Yüzde 50 Zamlı Olarak Hesaplara Yatacak

Yayınlanma:
Devletten Sosyal Yardım Ödemelerine Ara Zam Müjdesi! Ödemeler Bu Ay Yüzde 50 Zamlı Olarak Hesaplara Yatacak
Devletin sağladığı 3,2 milyar TL'lik sosyal yardımlarla yaşlı ve engellilere destek artıyor! Bakan Göktaş'ın müjdesiyle hesaplara yatırılan bu paralar, toplumsal katılımı güçlendiriyor. Ocak ayındaki zam haberiyle umutlar daha da artacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayında yaşlı ve engelli aylıklarının toplam değeri olan 3,2 milyar TL'yi hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını müjdeledi. Bu önemli ödemeler öncesinde beklenen zam haberi ise herkesi sevindirdi.

2023/09/13/para-3.jpg

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARDA!

Bakan Göktaş, Kasım ayına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının toplamda 1,8 milyar TL tutarında olduğunu belirtti. Ayrıca, engelli aylıklarının da 1,4 milyar TL'sini hak sahiplerinin hesaplarına aktardıklarını duyurdu. Bu destekler, engelli ve yaşlı vatandaşların sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla geliştirilen kapsamlı yardım programları kapsamında gerçekleştiriliyor.

SÜREGELEN DESTEK PROGRAMLARI

Bakan Göktaş, yapılan açıklamada şunları belirtti: "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız." Bu doğrultuda, Kasım ayında yaşlı ve engelli aylıklarının toplamda 3,2 milyar TL'yi bulan bir destek programını daha hayata geçirdiklerini vurguladı.

2023/09/15/para13.jpg

BEKLENEN ZAM HABERİ

Dul ve yetim maaşlarına ek olarak, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında sunulan Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği gibi yardımların kapsamı genişletilmişti. Bu kapsamda hesaplara yatırılan tutarlar arasında olan Ocak ayındaki zam oranı ise merakla bekleniyor. Toplamda 3,2 milyar TL'yi aşan bu destekler, vatandaşlara umut verirken devletin sosyal yardım projelerine olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
O 4 Bankadan 50.000 TL'ye Kadar Faizsiz Nakit İhtiyacı Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
O 4 Bankadan 50.000 TL'ye Kadar Faizsiz Nakit İhtiyacı Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankasından O Şartı Yerine Getirenlere 150.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankasından O Şartı Yerine Getirenlere 150.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankasından Emeklilere Aralık Ayında Rekor Promosyon Fiyatı! İşte Detaylar...
Ziraat Bankasından Emeklilere Aralık Ayında Rekor Promosyon Fiyatı! İşte Detaylar...
Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine 12 TL İndirim!
Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine 12 TL İndirim!
Toyota Corolla 315.000 TL Birden İndirime Girdi!
Toyota Corolla 315.000 TL Birden İndirime Girdi!
Can Gürzap hayatını kaybetti
Can Gürzap hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş suçudur, faillerinden mutlaka hesabı sorulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş suçudur, faillerinden mutlaka hesabı sorulmalıdır