Devletten Sosyal Yardım Ödemelerine Ara Zam Müjdesi! Ödemeler Bu Ay Yüzde 50 Zamlı Olarak Hesaplara Yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayında yaşlı ve engelli aylıklarının toplam değeri olan 3,2 milyar TL'yi hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını müjdeledi. Bu önemli ödemeler öncesinde beklenen zam haberi ise herkesi sevindirdi.





YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARDA!

Bakan Göktaş, Kasım ayına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının toplamda 1,8 milyar TL tutarında olduğunu belirtti. Ayrıca, engelli aylıklarının da 1,4 milyar TL'sini hak sahiplerinin hesaplarına aktardıklarını duyurdu. Bu destekler, engelli ve yaşlı vatandaşların sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla geliştirilen kapsamlı yardım programları kapsamında gerçekleştiriliyor.

SÜREGELEN DESTEK PROGRAMLARI

Bakan Göktaş, yapılan açıklamada şunları belirtti: "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız." Bu doğrultuda, Kasım ayında yaşlı ve engelli aylıklarının toplamda 3,2 milyar TL'yi bulan bir destek programını daha hayata geçirdiklerini vurguladı.

BEKLENEN ZAM HABERİ

Dul ve yetim maaşlarına ek olarak, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında sunulan Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği gibi yardımların kapsamı genişletilmişti. Bu kapsamda hesaplara yatırılan tutarlar arasında olan Ocak ayındaki zam oranı ise merakla bekleniyor. Toplamda 3,2 milyar TL'yi aşan bu destekler, vatandaşlara umut verirken devletin sosyal yardım projelerine olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor.