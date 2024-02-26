Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.