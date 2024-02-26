  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda tren kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda tren kullandı
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti'de bir istifa daha
Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Aydoğdu'dan bilgi aldı
Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Aydoğdu'dan bilgi aldı
Lütfü Savaş'tan adaylık kararı
Lütfü Savaş'tan adaylık kararı
Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi
Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi
Akbank'tan Şubat Ayına Özel 850.000 TL Faizsiz Konut Kredisi Müjdesi! İşte Detaylar...
Akbank'tan Şubat Ayına Özel 850.000 TL Faizsiz Konut Kredisi Müjdesi! İşte Detaylar...
İş Bankası Müşterilerine Özel Kampanya: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz İşlemler!
İş Bankası Müşterilerine Özel Kampanya: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz İşlemler!