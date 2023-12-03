Cumhurbaşkanı Erdoğan Emeklilere Bombayı Patlattı! 5000 TL Ek Ödeme

Her gün evrim içindeki finans dünyasında, emekliler için özel olarak geliştirilmiş bir fırsat olan Halkbank Emekli Mini Kredi ile tanışın! Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını bu bankaya taşımayı taahhüt eden emekli müşterilere özel olarak sunulan bu kredi, 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. İşte detaylar ve avantajlar!

1. Kredi Tutarı ve Ödeme Koşulları

Halkbank Emekli Mini Kredi, 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Aylık %3,85 faiz oranı ve tahsis ücretiyle kullanılabilen bu kredi, emeklilere uygun geri ödeme seçenekleri sunmaktadır.

2. Esnek Ödeme Seçenekleri

Kredi ödemeleri, bütçenize uygun olarak şu seçeneklerle gerçekleştirilebilir:

Aylık eşit taksitli

Artan taksitli

Azalan taksitli

3 ayda bir eşit taksitli

Serbest ödemeli

3. Tutar ve Vadeler

Kredi tutarı 50.000 TL'ye kadar olanlar için azami vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası için azami vade 24 ay, 100.001 TL üzeri tutarlar için ise azami vade 12 ay olarak uygulanmaktadır.

4. Yıllık Maliyet Oranı

Yıllık toplam maliyet oranı, faiz, tahsis ücreti ve vergileri içermektedir. Örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanan bu oran, müşterilere tam bir şeffaflık sunmaktadır.

5. Ek Hizmet Koşulları

Kredi faiz oranı, belirli şartları taşıyan müşteriler için geçerli olup, bu şartlar arasında en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep etmek bulunmaktadır.

6. Hayat Sigortası

Hayat sigortası primi müşterinin yaşına ve kredi tutarına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, 5.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşındaki bir müşteri için bir yıllık sigorta primi sadece 81,83 TL'dir.

7. Başvuru ve İşlem Adımları

Halkbank Emekli Mini Kredisi'nden faydalanmak için maaşını Halkbank'tan alan veya taşımayı taahhüt eden emekli müşteriler, Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube veya en yakın Halkbank Şubesi'ne başvuruda bulunabilirler.

8. Esneklik ve Güvence

Halkbank, kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar, müşterilere güvence ve esneklik sunar. Finansal geleceğinizi Halkbank Emekli Mini Kredi ile güvence altına alın!