Çoklu Doğum Yardımı: Ailelere Sunulan Destekler ve Başvuru Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla çeşitli yardımlar sunmaktadır. Bu sosyal yardımlar, her geçen gün artarak, 24 aya kadar çocuk sahibi olan vatandaşlara ulaşmaktadır. Ancak, bu desteklerden faydalanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte PTT üzerinden çocukları olan ailelere sunulan yardımların detayları...

Çoklu Doğum Yardımı: Dar Gelirli Ailelere Özel Destek

Dar gelirli ailelere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlardan biri de çoklu doğum yardımıdır. Çalışan kadınlar ve ev hanımları, 0 - 24 ay arasında çocuk sahibi olan ailelere bu yardımdan faydalanabilirler. Ancak, birden fazla çocuğa sahip olan ailelerin, bu sosyal destekten yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Kimler çoklu doğum yardımı alabilir? Çoklu doğum yardımı şartları nelerdir?

Çoklu Doğum Yardımı Başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birden fazla çocuğa sahip olan ailelere yönelik sağladığı çoklu doğum yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların başvuruda bulunmalarını beklemektedir. 0 - 24 ay arasındaki çocuklara sahip olan ebeveynler, başvurularının ardından 2 yıl boyunca bu ödemelerden yararlanabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin çocuklarının temel bakım ihtiyaçlarını karşılamak adına sağladığı finansman desteği ile yardım sunmaktadır

Gelir seviyesi düşük olan vatandaşlar, başvurularını yapmaları halinde ödemelerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden almaktadır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat edebilecekleri gibi, e-devlet sistemi üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler.

Çoklu Doğum Yardımı Tutarı

Çoklu doğum yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularının onaylanmasıyla birlikte 24 ay boyunca ödeme almaktadır. Her çocuk için ayrı ayrı yapılan 400 TL'lik ödemeler, 2 ayda bir PTT aracılığıyla hesaplara aktarılmaktadır. 2024 asgari ücret zammıyla birlikte bu ödemelerde bir artış yaşanacak.

Doğum Yardımı Şartları

Doğum yardımından faydalanmak isteyen anne adaylarının, öncelikle doğumu canlı olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 18 yaşını dolduran anneler, ikiz, üçüz, dördüz doğum yapmaları durumunda ödemelerini her çocuk için ayrı ayrı almaktadır. Çoklu doğum yardımı başvurusunda, 0 - 24 yaş aralığındaki çocuklar için ilk adımı atan genellikle anne olur. Ancak, anne olmaması durumunda başvuruları babalar da gerçekleştirebilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ailelerin başvuru yapabilmesi için hane gelirinin mevcut asgari ücretin 3’de 1’i kadar olması gerekmektedir. Aile üyelerinin çeşitli yardımlardan yararlanması, çoklu doğum yardımından faydalanmalarına engel değildir. Bu şartları sağlayan anneler, çocuk sınırlandırması olmaksızın çoklu doğum yardımı başvurusu yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanabilirler.