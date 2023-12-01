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Can Gürzap hayatını kaybetti

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Can Gürzap hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen Can Gürzap hayatını kaybetti…

79 yaşındaki Gürzap, uzun bir süredir aort anevrizması tedavisi görüyordu.

“YATTIĞINIZ YER NUR OLSUN”

Gürzap’ın vefatını Armağan Çağlayan duyurdu. Usta oyuncunun fotoğrafını paylaşan Çağlayan, “Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun” ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY’DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Can Gürzap, Can Gürzap’ın vefatının ardından şu mesajı paylaştı:

“Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

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