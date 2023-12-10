Benzin ve Motorine Yılbaşı Zammı Fena Vurdu! 7 TL'lik Zam Tabelalara Yansıdı

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren başlayan akaryakıt indirimleri, motorin fiyatlarına 1 lira 34 kuruşluk bir indirimle devam etti. Bu indirimle birlikte araç sahipleri yakıt masraflarında önemli bir azalma yaşadı.

8 Aralık'ta ise motorine gelen 88 kuruşluk ek bir indirimle sürücülerin yüzü bir kez daha güldü. Akaryakıt fiyatlarında devam eden bu olumlu trend, sürücülere ekonomik bir nefes aldırmaya devam ediyor.

Benzin Fiyatları da Geri Çekiliyor!

Motorin fiyatlarındaki indirim haberlerinin ardından benzin fiyatlarından da müjdeli bir haber geldi. 9 Aralık itibarıyla benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruşluk bir indirim uygulandı. Bu gelişme, araç kullanıcılarının yakıt masraflarını daha da düşürdü.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (10 Aralık 2023)

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin fiyatı: 32,86 TL

Motorin litre fiyatı: 35,35 TL

LPG: 18,24 TL

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin fiyatı: 32,92 TL

Motorin litre fiyatı: 35,43 TL

LPG litre fiyatı: 18,69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 33,62 TL

Motorin litre fiyatı: 36,07 TL

LPG: 18,66 TL





İzmir

Benzin litre fiyatı: 33,72 TL

Motorin litre fiyatı: 36,23 TL

LPG litre fiyatı: 18,31 TL

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu olumlu değişimler, sürücülerin bütçelerine önemli katkılarda bulunuyor. İndirim rüzgarı, araç sahiplerini sevindirmeye devam ederken, yakıt alımında tasarruf sağlama fırsatları sunuyor. Güncel fiyatları takip ederek, avantajlı alışverişler yapabilir ve bütçenizi koruyabilirsiniz. Unutmayın, tasarruf etmek her zaman akıllıca bir tercihtir.