Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin fiyatlarına banka indirimi

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar durmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde benzine yeni bir zam daha gelmiş ve fiyatlar 40 TL'yi aşmıştı. Gelen zamların sonrasında beklenen indirim haberi geldi. Milyonlarca araç sahibine son dakika olarak duyurdular. Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geldi.

Araç sahipleri dikkat! Bankkart, 1 Ekim - 15 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bir kampanya başlattı. Yapılan kampanya doğrultusunda, Bankkart’ınız ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında Bankkart POS’undan farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 500 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz harcamalarınıza 125 TL Bankkart Lira verilecek.

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulamasını veya bankkart.com.tr web sitesine gidip kayıt olmanız gerekmekte. Kampanya sadece müşteriler için geçerli olacakken bir müşteri en fazla 125 TL Bankkart Lira kazanabilir. Kazanılan puanlar bir sonraki yakıt alımında kullanılacak ve toplam tutardan 125 TL indirim yapılacak.

Kazanılan Bankkart Liralar, 17 Kasım 2023 tarihinde yüklenecektir. Bu, müşterilerin yakıt harcamalarından tasarruf etmelerini sağlayacak bir fırsattır.

KAMPANYANIN DETAYLARI...

Kampanya 1 Ekim - 15 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olup, Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr'den katılım sağlanması gerekmektedir.

Bankkart'ınız ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında Bankkart POS'undan farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 500 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz harcamalarınıza 125 TL Bankkart Lira verilecektir.

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 125 TL Bankkart Lira kazanabilir.

İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS'undan yapılması gerekmektedir.

Aynı gün tek seferde yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişlerin yalnızca bir tanesi kampanyaya dahil olacaktır.