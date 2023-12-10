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Apple Türkiye O iPhone Modellerine Yüzde Yüz Zam Yaptı!

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Apple Türkiye O iPhone Modellerine Yüzde Yüz Zam Yaptı!
Apple'ın Türkiye'deki döviz kuru dalgalanmalarına karşı belirlediği zam politikası, sadece ürünlerini değil, dijital servislerini de kapsayarak müşterilere yansıyor. Apple Music kullanıcıları, bu güncellenen fiyatlar doğrultusunda müzik keyiflerine devam ederken, şirketin ekonomik koşullara uyum sağlama çabalarını takip etmeye devam edecekler.

Tekno devi Apple, Türkiye pazarındaki sürekli dalgalanan döviz kuru karşısında direnç göstermeye devam ediyor. Bu yıl içinde ürün fiyatlarına yapılan artışlara bir yenisini ekleyen şirket, sadece akıllı telefonlarını değil, aynı zamanda müzik dinleme deneyimini sunan Apple Music uygulamasına da zam yaptı.

Apple Music Abonelik Ücretlerinde Yüzde 100'lük Artış

Apple Music kullanıcıları, abonelik ücretlerinde yapılan önemli değişiklikleri fark etti. Öğrenci, Bireysel ve Aile planları için uygulanan yüzde 100'lük zamla birlikte, müzik tutkunları yeni fiyatlandırmayla karşı karşıya kaldılar.

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Yeni Fiyatlarla Güncellenen Apple Music Ücretleri

Apple'ın müzik dinleme platformu için güncellenen fiyatlar şu şekilde:

Öğrenci Planı: Yeni Fiyat - 20 TL

Apple Music'i öğrenci planıyla kullanmak isteyenler, güncellenen fiyatla ayda sadece 20 TL ödeyerek geniş müzik arşivine erişim sağlayabilirler.

Bireysel Plan: Yeni Fiyat - Belirtilmedi

Bireysel kullanıcılar için yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte, daha fazla detay Apple tarafından henüz paylaşılmamıştır.

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Aile Planı: Yeni Fiyat - 60 TL

Apple Music'i ailece kullanmak isteyenler, yeni fiyatlandırmayla aylık 60 TL ödeyerek birbirinden farklı müzikleri keşfetme imkanına sahip olacaklar.

Kaynak:Haber Kaynağı

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