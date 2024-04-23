Altın Fiyatları Artacak Diyenlere Ters Köşe! Gram Altın, Çeyrek Altın ve ONS Altın Fiyatları Düşüyor!

Son dönemde, analistler Orta Doğu'da talep azalmasının altının fiyatını aşağı çektiğini belirtti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusundaki belirsizliklerin devam etmesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydettiler.

Fed'in Faiz Politikası

Fed, politika faizini son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına rağmen, ABD'de açıklanan son veriler ekonomide canlanma olduğunu gösterdi. Perşembe günü açıklanacak olan ABD büyüme verilerinin, varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Fed'in Faiz İndirimi Beklentileri

Analistler, para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit tutacağını, ancak haziranda faiz indirimine başlama olasılığının yüzde 15, temmuzda yüzde 41 ve eylülde yüzde 64 olduğunu belirtiyorlar.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Analistler, altın fiyatlarını teknik açıdan incelediler ve altının ons fiyatında 2.350 ve 2.300 dolar seviyelerinin destek, 2.400 ve 2.430 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ettiler.

Güncel Altın Fiyatları

Bugün, altın fiyatları şu şekilde: