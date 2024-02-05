Akbank'tan Şubat Ayına Özel 850.000 TL Faizsiz Konut Kredisi Müjdesi! İşte Detaylar...

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olma önemi, özellikle son aylarda belirgin bir şekilde artış gösterdi. Yüksek konut fiyatları, insanları yeni bir ev edinme arayışına yönlendirdi. Özellikle duraklama yaşanan konut satışları, bazı nadir fırsatların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Nakit ihtiyacı olanlar, evlerini satmak istediklerinde fiyat konusunda esneklik sağlayabiliyorlar. İşte bu fiyat esnekliğinden faydalanmak isteyenler, konut kredilerine yöneliyorlar. Ancak konut kredisi maliyetleri yükseldiği için dikkatli bir şekilde inceleme yapmak gerekiyor. Akbank, en düşük faizli konut kredisi kampanyalarından birini başlatarak dikkat çekiyor. Peki, Akbank Konut Kredisi kampanyasının öne çıkan özellikleri neler?





Akbank Konut Kredisi Kampanyasının Sunduğu Avantajlar

Akbank'tan konut kredisi kullanacak olan müşteriler, bu kredi ürününden çok avantajlı koşullarda yararlanma şansına sahipler. Akbank'ın konut kredisi kampanyasının detayları şu şekildedir:

En Düşük Faiz Oranlarıyla Konut Kredisi

Akbank müşterileri, bankacılık piyasasında en düşük faiz oranlarıyla konut kredisi almak istiyorlarsa, Akbank'la iletişime geçmelidirler. Akbank'ın sunduğu faiz oranları, diğer bankalara göre daha avantajlıdır. Destek kredisi niteliğindeki konut kredileri devre dışı kaldığı için, Akbank konut kredisinde en avantajlı seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Uzun Vadeli Konut Kredisi İmkanı

Akbank müşterileri, konut kredisi kullanmak istediklerinde 120 aya kadar vade seçeneği ile bu kredi imkanından faydalanabilirler. Bu sayede, 10 yıla yayılan konut kredisi taksitleri daha ödenebilir seviyede tutulmuş olur. Kısa vadeler kullanmak, faiz maliyeti açısından mantıklı olabilir; ancak bu durumda aylık taksitlerin yüksek olması tercih edilmemektedir.

Müşteri Dostu Kolaylıklar

Akbank, konut kredisi çekmek isteyen müşterilere her türlü kolaylığı sağlamaktadır. Bu kolaylıklar, taksit ödeme planlamasından kredi maliyetine kadar geniş bir perspektifte sunulmaktadır.

850.000 TL Konut Kredisi Maliyet Hesaplaması

Akbank'tan konut kredisi kullanan müşterilerin maliyet hesaplamaları, aylık yüzde 2,80 oranında faiz üzerinden yapılmaktadır. Örneğin, 120 ay vadeli 850.000 TL konut kredisi çekilmesi durumunda, aylık kredi taksiti 24.698 TL olacaktır. Ancak, Akbank bu kredi için bazı masraflar talep etmektedir. Kredi tahsis ücreti 4.250 TL, ekspertiz ücreti 7.700 TL, taşınmaz rehin ücreti 1.620 TL olarak belirlenmiştir. Kredinin yıllık maliyeti ise yüzde 40 olarak açıklanmıştır.