Akbank'tan Müjdeli Haber: 250 Bin TL'lik Sıfır KM Araç Destek Kampanyasıyla Hayaliniz Arabanız Şimdi Daha Yakın!

Otomobil sahibi olmak artık bir zorunluluk haline gelirken, Akbank'tan gelen destek müjdesiyle hayalinizdeki araca daha kolay ve uygun şartlarda sahip olabilirsiniz. Bankanın duyurduğu sıfır kilometre araç desteği kampanyasıyla ilgili detaylar haberimizde...

Yüksek Faizlere Son! Akbank'tan Uygun Faiz Oranlarıyla Taşıt Kredisi Desteği

Otomobil fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, birçok tüketici hayallerini gerçekleştirmek adına devam eden kredi kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. Akbank, yüksek faizlerin engel oluşturduğu bu süreçte, özel taşıt kredisi desteğiyle tüketicilere nefes aldırıyor.

Akbank, 2024'ün İlk Ayında Sıfır Kilometre Araç Destek Kampanyasıyla Gündemde!

Araç fiyatları, ekonomik faktörler ve üretimle ilgili gelişmelerden etkilendiği için her ayın başında güncelleniyor. Bu durum, tüketicilerin tasarruflarını boşa harcamaktan endişe etmelerine neden oluyor. Ancak, Akbank'ın sıfır kilometre araç destek kampanyasıyla bu endişeler sona eriyor.

Akbank, Yeni Faiz Oranlarıyla En Uygun Otomobil Kredisi Hizmetini Sunuyor!

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma kararının ardından Akbank, taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi. Banka, piyasadaki en uygun otomobil kredisi hizmetini sağladığını belirtiyor. Yeni faiz oranı yüzde 3,69 olarak açıklanırken, en uzun vade süresi ise 48 ay.

Akbank Taşıt Kredisi Detayları: Ayda Sadece 13.406,94 TL Taksitle 250 Bin TL'lik Sıfır KM Araç Sahibi Olabilirsiniz!

Akbank'ın şubeleri aracılığıyla sunulan taşıt kredileri, 18 yaşını dolduran tüm bireysel tüketicilere yöneliktir. Kampanya kapsamında sunulan detaylar şu şekildedir:

Kredi Tutarı: 250 Bin TL

Faiz Oranı: %3,69

Vade Sayısı: 48 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 13.406,94 TL

Akbank'ın bu özel taşıt kredisi kampanyasıyla, hayalinizdeki araca sahip olmak artık çok daha kolay ve uygun! Acele edin, faizler değişmeden avantajlı tekliflerden yararlanın!