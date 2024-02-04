Akbank 7500 TL Chip-Para Kampanyasıyla Kazanın!

1 Şubat tarihinde başlayan ve 29 Şubat tarihine kadar devam edecek olan muhteşem kampanya ile Akbank, müşterilerine 7500 TL'ye kadar chip-para fırsatı sunuyor. İşte bu özel kampanyadan nasıl yararlanabileceğiniz ve detayları!

Kampanya Detayları

Akbank'ın düzenlediği bu özel kampanya kapsamında, 29 Şubat'a kadar devam edecek olan "Davet Et Kazan" kampanyası ile müşteriler büyük avantajlar elde edebilirler. Kampanya hakkında merak edilenleri öğrenmek için Akbank'ın resmi internet sitesindeki kampanyalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.





Nasıl Kazanılır?

Akbank müşterileri, kendi özel davet kodlarını oluşturarak çevrelerindeki kişilerle paylaşabilirler. Bu davet kodu ile mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olmalarını ve kredi kartı harcamaları yapmalarını sağladıkları her davet başına, kişi başı 750 TL olmak üzere toplamda 7500 TL'ye varan chip-para kazanabilirler.

İlk On Kişiye Özel Avantaj!

Akbank'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme metni, davet kodu kullanarak Akbank Mobil'e geçen ve kredi kartı kullanmaya başlayan ilk on kişinin, toplamda 750 TL'ye kadar chip-para kazanabileceğini belirtiyor. Bu özel avantajı kaçırmamak için hemen davet kodunuzu oluşturun!





Akbank Güncel Kampanyalar Şubat 2024

1-29 Şubat tarihleri arasında geçerli olan bu fırsat çerçevesinde, yakınlarını davet eden kişiler 7500 TL'ye varan chip-para kazanabilirler. Aynı zamanda Akbank müşterileri ya da yeni müşteri olacak kişiler de detaylı bilgi almak ve avantajlardan faydalanmak için araştırmalarını sürdürüyorlar.

Akbank'ın Diğer Avantajları

Akbank, farklı sektörlerde gerçekleşecek alışverişlerle elde edilebilecek chip-paralar ve indirimler konusunda geniş bir yelpazeye sahiptir. Siz de Akbank'ın resmi internet sitesindeki kampanyalar sayfasını ziyaret ederek, bu avantajlardan nasıl faydalanabileceğinizi öğrenebilir ve kazançlı alışverişlerin keyfini çıkarabilirsiniz.