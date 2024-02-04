  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Akbank 7500 TL Chip-Para Kampanyasıyla Kazanın!

Akbank 7500 TL Chip-Para Kampanyasıyla Kazanın!

Yayınlanma:
Akbank 7500 TL Chip-Para Kampanyasıyla Kazanın!
Akbank'ın şahane kampanyasıyla kazanın! 29 Şubat'a kadar devam eden "Davet Et Kazan" fırsatıyla Akbank müşterileri, davet ettikleri her kişi başına 750 TL'ye kadar chip-para kazanma şansı elde ediyorlar. Hemen davet kodunuzu oluşturun, avantajları yakalayın! Detaylar için Akbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edin.

1 Şubat tarihinde başlayan ve 29 Şubat tarihine kadar devam edecek olan muhteşem kampanya ile Akbank, müşterilerine 7500 TL'ye kadar chip-para fırsatı sunuyor. İşte bu özel kampanyadan nasıl yararlanabileceğiniz ve detayları!

Kampanya Detayları

Akbank'ın düzenlediği bu özel kampanya kapsamında, 29 Şubat'a kadar devam edecek olan "Davet Et Kazan" kampanyası ile müşteriler büyük avantajlar elde edebilirler. Kampanya hakkında merak edilenleri öğrenmek için Akbank'ın resmi internet sitesindeki kampanyalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2023/09/13/para-3.jpg

Nasıl Kazanılır?

Akbank müşterileri, kendi özel davet kodlarını oluşturarak çevrelerindeki kişilerle paylaşabilirler. Bu davet kodu ile mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olmalarını ve kredi kartı harcamaları yapmalarını sağladıkları her davet başına, kişi başı 750 TL olmak üzere toplamda 7500 TL'ye varan chip-para kazanabilirler.

İlk On Kişiye Özel Avantaj!

Akbank'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme metni, davet kodu kullanarak Akbank Mobil'e geçen ve kredi kartı kullanmaya başlayan ilk on kişinin, toplamda 750 TL'ye kadar chip-para kazanabileceğini belirtiyor. Bu özel avantajı kaçırmamak için hemen davet kodunuzu oluşturun!

2023/09/15/para11.jpg

Akbank Güncel Kampanyalar Şubat 2024

1-29 Şubat tarihleri arasında geçerli olan bu fırsat çerçevesinde, yakınlarını davet eden kişiler 7500 TL'ye varan chip-para kazanabilirler. Aynı zamanda Akbank müşterileri ya da yeni müşteri olacak kişiler de detaylı bilgi almak ve avantajlardan faydalanmak için araştırmalarını sürdürüyorlar.

Akbank'ın Diğer Avantajları

Akbank, farklı sektörlerde gerçekleşecek alışverişlerle elde edilebilecek chip-paralar ve indirimler konusunda geniş bir yelpazeye sahiptir. Siz de Akbank'ın resmi internet sitesindeki kampanyalar sayfasını ziyaret ederek, bu avantajlardan nasıl faydalanabileceğinizi öğrenebilir ve kazançlı alışverişlerin keyfini çıkarabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
TEB'den Şubat Ayına ÖzeL Faizsiz 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar
TEB'den Şubat Ayına ÖzeL Faizsiz 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar
Hükümetten Öğretmen Maaşlarına Kök Zam Müjdesi! En Düşük Öğretmen Maaşı 28.770 TL
Hükümetten Öğretmen Maaşlarına Kök Zam Müjdesi! En Düşük Öğretmen Maaşı 28.770 TL
Akaryakıtta Yeni Sürpriz İndirim: Kamu Bankalarından Özel Fırsatlar!
Akaryakıtta Yeni Sürpriz İndirim: Kamu Bankalarından Özel Fırsatlar!
Garanti Bankasından Kefilsiz Şartsız 125.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredis! İşte Detaylar...
Garanti Bankasından Kefilsiz Şartsız 125.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredis! İşte Detaylar...
Hava Durumu Uyarısı: Ege Bölgesi'nde Yağışlı ve Fırtınalı Hava Bekleniyor!
Hava Durumu Uyarısı: Ege Bölgesi'nde Yağışlı ve Fırtınalı Hava Bekleniyor!
Garanti BBVA'dan Emeklilere Özel Ek Ödeme Fırsatı! 31 Ocak'ta Hesaplara 7500 TL Ek Ödeme Yatacak
Garanti BBVA'dan Emeklilere Özel Ek Ödeme Fırsatı! 31 Ocak'ta Hesaplara 7500 TL Ek Ödeme Yatacak
Halkbank'tan 200.000 TL Faizsiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar
Halkbank'tan 200.000 TL Faizsiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar