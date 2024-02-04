Akaryakıtta Yeni Sürpriz İndirim: Kamu Bankalarından Özel Fırsatlar!

Yemen'de Husiler tarafından gerçekleştirilen petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından brent petrol fiyatları yükselirken, dolar kurundaki artış da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı.

Kamu Bankalarının Müdahalesiyle Akaryakıt Fiyatları Düşüyor!

İç piyasada art arda yapılan zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları hızla yükselişe geçerek 45 TL seviyelerine ulaşmıştı. Ancak, araç sahiplerini sevindirecek bir haber kamu bankalarından geldi.

Ziraat Bankası'ndan Akaryakıt Kampanyası!

Devlet bankası Ziraat Bankası, "TotalEnergies istasyonlarında 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 175 TL Bankkart Lira!" kampanyası ile akaryakıt alışverişlerinde özel indirim fırsatı sunuyor. Kampanya şartları şu şekilde:

1 Ocak - 15 Şubat 2024 tarihleri arasında Bankkart anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarında yapılacak 750 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişine 175 TL Bankkart Lira hediye edilecektir.

VakıfBank Worldcard İle Akaryakıt Alışverişinizi Ucuzlatın!

VakıfBank Worldcard sahipleri için özel bir kampanya da şu şekilde duyuruldu:

1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 4 adet 600 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Worldpuan hediye edilecektir.

Kampanya müşteri bazında geçerlidir ve ek kartlar da kampanyaya dahildir. Ayrıca, işlem iptal/iade durumunda yüklenen puanlar geri alınacak olup, avans puan kullanımı kaynaklı geri alım yapılamadığı durumda ilgili tutar kadar kartınıza borç yansıtılacaktır.

Kamu Bankaları İle Akaryakıt Alışverişinizi Ekonomik Hale Getirin!

Belirtilen koşulları yerine getiren kişilere kamu bankaları tarafından sunulan bu avantajlı kampanyalar sayesinde akaryakıt litre başına daha ekonomik ve ucuz hale gelecek. Ancak, bu özel indirimden faydalanabilmek için akaryakıt alışverişi öncesinde mutlaka ilgili kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.