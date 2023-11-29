Akaryakıt Fiyatlarında Petrol Sıralarını Sokağa Dökecek İndirim! Benzin ve Motorine 10 TL İndirim

Benzin, LPG ve motorin fiyatları, güncel akaryakıt fiyatları içindeki son durumu yansıtarak araç sahipleri için önemli bir konu haline geldi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80 doların altında işlem gördüğü için akaryakıt indirimi ve zam haberleriyle ilgili beklentiler arttı. Psikolojik destek kaybıyla birlikte brent petrol fiyatındaki düşüş, akaryakıt indirimi beklentisini güçlendirdi. İşte 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki LPG, motorin ve benzin fiyatlarıyla ilgili güncel bilgiler...

BRENT PETROLÜN SERT DÜŞÜŞÜ!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,09 dolardan işlem görüyor.

Dün, Brent petrolün varil fiyatı 81,14 dolara kadar yükseldi, ancak günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artarak 80,09 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,05 dolardan alıcı buldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. Zayıf doların, petrolü döviz kullananlar için daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler ve Akaryakıt Fiyatları

Küresel petrol piyasasındaki arz belirsizlikleri, petrol fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların devam etmesine neden olabilir.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Güncel Durum ve Beklentiler

29 Kasım Çarşamba günü itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarına herhangi bir indirim veya zam gelmedi. Son zam tarihi olarak 15 Kasım'da 1 lira 14 kuruş zam yapılmıştı. Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,24 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,17 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,33 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

Bu güncellemeler, araç sahiplerine akaryakıt kullanım maliyetlerini daha iyi yönetme fırsatı sunmaktadır.