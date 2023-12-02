Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine 12 TL İndirim!

Akaryakıt dünyasında önemli bir gelişme yaşandı ve benzin ile motorin fiyat listeleri güncellendi. Brent petrol, OPEC+ toplantısında alınan kararların etkisiyle 84 dolar seviyelerine kadar yükselmiş olsa da, piyasada hala belirli bir belirsizlik söz konusu. OPEC+ ülkeleri, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda petrol üretim kısıntılarını 2024'ün 1. Çeyreği sonuna kadar uzatma kararı aldı. Bu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına olan etkilerini detaylı bir şekilde inceleyelim.

OPEC+ Kararları ve Üye Ülkelerin Üretim Kısıntıları

OPEC+ toplantısında alınan kararlara göre üye ülkeler, gönüllü üretim kısıntılarını 2024'ün 1. Çeyreği sonuna kadar uzatma kararı aldılar. İşte bazı önemli OPEC+ ülkelerinin alınan kararlara göre günlük üretim kısıntıları:

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısını 2024 Mart sonuna kadar uzattı. Bu karar doğrultusunda Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 9 milyon varil civarında olacak.

Rusya

Rusya, 2 milyon varilden fazla olan gönüllü petrol üretim kesintilerinin kış aylarındaki düşük talebi karşılamaya yardımcı olacağını duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'a göre, Rusya'nın ilk çeyrekteki ilave petrol azaltımı 500,000 varil/gün olacak.

Kazakistan

Kazakistan, 2024 yılının ilk çeyreğinde günlük 82.000 varil daha azaltacakları bir üretim kısıntısı kararı aldı. Böylece Kazakistan'ın üretimi Mart 2024 sonuna kadar 1.468 milyon varil/gün olacak.

Umman

Umman, Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar günlük üretimini gönüllü olarak 42 bin varil azaltacak.

Kuveyt

Kuveyt, günlük üretimini Ocak'tan Mart sonuna kadar 135 bin varil kısacak.

Cezayir

Cezayir, şu anda uyguladığı 48 bin varil/günlük üretim kısıntısına ek olarak, Ocak ayından Mart sonuna kadar üretimini günlük 51 bin varil daha azaltacak.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişim

Benzin ve motorin fiyatları şu an için yeni bir zam veya indirim içermiyor. Ancak, pompa fiyatlarının il il ve bayi bayi farklılık gösterdiği unutulmamalıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyatlar farklılık göstermektedir. Bu nedenle, akaryakıt tüketicilerinin yakından takip etmeleri ve piyasadaki değişikliklere karşı dikkatli olmaları önemlidir.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu güncellemeler, tüketicilere doğru kararlar almaları konusunda rehberlik etmek adına önemli bilgiler sunmaktadır. OPEC+ ülkelerinin aldığı kararlar ve üye ülkelerin üretim kısıntıları, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkilerini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.