Akaryakıt Fiyatlarına Sabah Saatlerinde Okkalı İndirim Sessiz Sedasız Tabelalara Yansıdı!

Dünya genelindeki ekonomik dinamikler, Brent petrol fiyatlarını 80 dolar seviyelerine taşırken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında henüz bir güncelleme gerçekleşmedi. Ancak, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek, yakın gelecekteki akaryakıt fiyatlarındaki olası güncellemeleri öngörmekte bize yardımcı olabilir.

İstanbul'da Güncellenen Akaryakıt Fiyatları

Anadolu Yakası'nda Güncel Fiyatlar (5 Aralık Salı)

İstanbul Anadolu Yakası'nda 5 Aralık Salı günü geçerli olan akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Benzin Fiyatı: 34.52 TL

34.52 TL Motorin Litre Fiyatı: 37.56 TL

37.56 TL LPG Litre Fiyatı: 18.15 TL

Avrupa Yakası'nda Güncel Fiyatlar (5 Aralık Salı)

Aynı tarihte İstanbul Avrupa Yakası'nda geçerli olan fiyatlar ise şu şekildedir:

Benzin Fiyatı: 34.57 TL

34.57 TL Motorin Litre Fiyatı: 37.62 TL

37.62 TL LPG Litre Fiyatı: 18.18 TL





Ankara ve İzmir'deki Akaryakıt Fiyatları

Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir:

Benzin Litre Fiyatı: 35.22 TL

35.22 TL Motorin Litre Fiyatı: 38.31 TL

38.31 TL LPG Litre Fiyatı: 18.22 TL

Son olarak, İzmir'de geçerli olan akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Benzin Litre Fiyatı: 35.35 TL

35.35 TL Motorin Litre Fiyatı: 38.40 TL

38.40 TL LPG Litre Fiyatı: 18.27 TL

Yakın bir gelecekteki olası akaryakıt fiyat güncellemeleri için uluslararası piyasaların takip edilmesi, tüketicilere fiyat değişiklikleri konusunda bilinçli bir şekilde hareket etme imkanı tanıyacaktır.