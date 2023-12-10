AFAD'dan Sel, Fırtına ve Sağanak Uyarıları Peş Peşe Geldi! Önleminizi Hemen Alın

Türkiye genelindeki hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgesel Hava Durumu Detayları

Marmara Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney kesimlerinde hafif sağanak yağışlar bekleniyor.

Edirne: °C, 10°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İstanbul: °C, 11°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Kırklareli: °C, 9°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Kocaeli: °C, 13°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Afyonkarahisar: °C, 9°C - Parçalı ve çok bulutlu

Denizli: °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir: °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Manisa: °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu





Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Adana: °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

Antalya: °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay: °C, 17°C - Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Mersin: °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: °C, 9°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Çankırı: °C, 10°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Eskişehir: °C, 8°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Konya: °C, 8°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu





Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.